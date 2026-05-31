        İstanbul'da surlarda cinayet hazırlığı iddiası! İhbar üzerine polis önledi!

        İstanbul Fatih'te korkunç bir iddia ortaya çıktı. Olayda, Edirnekapı Surları üzerinde bir kız çocuğu ve bir erkeğin şüpheli tavırlar sergilediğini gören vatandaş durumu polise bildirdi. İhbar üzerine devreye giren polis ekipleri tarihi surlarda yeni bir cinayeti önledi. İki kişinin cep telefonları incelendiğinde ise, 2024 yılında Edirnekapı Surları'nda meydana gelen cinayet olayı ile ilgili içerik ve yazışmalar olduğu belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 17:33 Güncelleme:
        Surlarda cinayet hazırlığı iddiası! İhbar üzerine polis önledi!

        Fatih'teki Edirnekapı Surları üzerinde bir kız ve bir erkeğin şüpheli tavırlar sergilediğini gören vatandaş durumu polise bildirdi. İhbar üzerine devreye giren polis ekipleri tarihi surlarda yeni bir cinayeti önledi.

        İHA'nın haberine göre olay, 23 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.50 sıralarında Fatih Ayvansaray'da bulunan Edirnekapı surlarında meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, surlar üzerinde şüpheli hareketler sergileyen 16 yaşındaki E.D.Y. ve 18 yaşındaki A.H.K.'yi gören bir vatandaş, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler surların üzerinde bulunan ve sevgili oldukları öğrenilen E.D.Y. ve A.H.K.'yi emniyete götürdü. İki kişiye ait cep telefonları incelendiğinde 2024 yılında Edirnekapı surlarında meydana gelen cinayet olayı ile ilgili içerik ve yazışmalar olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri durumu E.D.Y.'nin ailesine haber verdi.

        Semih Çelik
        KIZ ÇOCUĞU VE AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

        Olayla ilgili E.D.Y. ve annesi, A.H.K.'den şikayetçi olmazken, A.H.K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. A.H.K.'nin çıkarıldığı mahkemece 3 hafta süreyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alınmasına ve adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi. Olay sonrası E.D.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Öte yandan, A.H.K.'nın bir süredir İstanbul'da psikiyatrik tedavi gördüğü öğrenildi.

        NE OLMUŞTU?

        Semih Çelik, 4 Ekim 2024'te Edirnekapı'daki surlar üzerinde yine 19 yaşında olan İkbal Uzuner'i öldürmüş, ardından da intihar etmişti. Polis, Çelik'in evine gittiğinde, aynı yaştaki Ayşenur Halil'in de cesedini bulmuştu.

