İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, GSYH 2026 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,5 arttı. Böylece Türkiye ekonomisi 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana, 23 çeyrek üst üste büyüme kaydetmiş oldu.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 9,5 ile en yüksek büyümeyi kaydeden sektör oldu.

SANAYİDE DARALMA

Diğer hizmet faaliyetleri yüzde 5,2, tarım sektörü yüzde 4,6, ticaret-ulaştırma-konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,5, inşaat sektörü yüzde 3,2, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,0 oranında büyüdü. Sanayi sektörü ise yüzde 0,8 azaldı.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 4,8, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,1, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 3,0 arttı.

İHRACAT VE İTHALAT AZALDI

Mal ve hizmet ihracatı yüzde 12,7 artarken, ithalat yüzde 2,0 azaldı.

Cari fiyatlarla GSYH, 2026 yılının birinci çeyreğinde 16 trilyon 999 milyar 977 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu değer, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35,7 artış gösterdi. ABD doları cinsinden ise 389 milyar 598 milyon dolar oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 artarken, takvim etkisinden arındırılmış GSYH'de yıllık büyüme yüzde 2,6 olarak gerçekleşti.

İşgücü ödemeleri ilke çeyrekte yüzde 35,9, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 34,4 artış kaydetti. İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içindeki payı yüzde 42,7 oldu.