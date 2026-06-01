Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 13.771,38 %0,80
        DOLAR 45,9158 %0,14
        EURO 53,5799 %0,18
        GRAM ALTIN 6.655,76 %-0,48
        FAİZ 43,74 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 111,75 %0,73
        BITCOIN 72.944,00 %-0,94
        GBP/TRY 61,8442 %0,19
        EUR/USD 1,1660 %0,01
        BRENT 93,90 %3,05
        ÇEYREK ALTIN 10.882,12 %-0,48
        Haberler Ekonomi Para İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı

        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı

        Türkiye ekonomisi, 2026 yılının birinci çeyreğinde yüzde 2,5 büyüme kaydetti. GSYH'yi oluşturan faaliyetlere bakıldığında bilgi ve iletişim yüzde 9,5 ile en yüksek büyümeye imza attı. İlk çeyrekle beraber Türkiye ekonomisi 23 çeyrek üst üste büyüme kaydetmiş oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 10:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

        Buna göre, GSYH 2026 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,5 arttı. Böylece Türkiye ekonomisi 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana, 23 çeyrek üst üste büyüme kaydetmiş oldu.

        GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 9,5 ile en yüksek büyümeyi kaydeden sektör oldu.

        SANAYİDE DARALMA

        Diğer hizmet faaliyetleri yüzde 5,2, tarım sektörü yüzde 4,6, ticaret-ulaştırma-konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,5, inşaat sektörü yüzde 3,2, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,0 oranında büyüdü. Sanayi sektörü ise yüzde 0,8 azaldı.

        REKLAM

        Hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 4,8, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,1, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 3,0 arttı.

        İHRACAT VE İTHALAT AZALDI

        Mal ve hizmet ihracatı yüzde 12,7 artarken, ithalat yüzde 2,0 azaldı.

        Cari fiyatlarla GSYH, 2026 yılının birinci çeyreğinde 16 trilyon 999 milyar 977 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu değer, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35,7 artış gösterdi. ABD doları cinsinden ise 389 milyar 598 milyon dolar oldu.

        Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 artarken, takvim etkisinden arındırılmış GSYH'de yıllık büyüme yüzde 2,6 olarak gerçekleşti.

        İşgücü ödemeleri ilke çeyrekte yüzde 35,9, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 34,4 artış kaydetti. İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içindeki payı yüzde 42,7 oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Marmaris'te tur teknesi battı

        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Cennet Adası açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle su alan tur teknesi battı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Gayrimenkulde bayram molası
        Gayrimenkulde bayram molası
        Yol verme kavgasında ağır bilanço! Ölü sayısı 3'e yükseldi!
        Yol verme kavgasında ağır bilanço! Ölü sayısı 3'e yükseldi!
        Karlar eriyince ortaya çıktı
        Karlar eriyince ortaya çıktı
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        İstanbul konserine tepki yağdı
        İstanbul konserine tepki yağdı
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Doblo yuvasına dönüyor
        Doblo yuvasına dönüyor
        Evi, dükkanı, arsası olanlar dikkat!
        Evi, dükkanı, arsası olanlar dikkat!
        Zaman aşımına dikkat!
        Zaman aşımına dikkat!
        Dünya nüfusunun yüzde 55’i bu çemberin içinde yaşıyor!
        Dünya nüfusunun yüzde 55’i bu çemberin içinde yaşıyor!
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Karadeniz'de sel tehlikesi
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Karadeniz'de sel tehlikesi
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi