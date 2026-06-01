Travis Scott'ın İstanbul konserine tepki yağdı: Sahnede sadece 20 dakika kaldı

Dünyaca ünlü Amerikalı rap şarkıcısı Travis Scott'ın İstanbul konseri, büyük tepki çekti. Bilet fiyatlarının 50 bin TL'yi bulduğu organizasyonda Scott, yaklaşık bir saat geç sahneye çıktı ve 20 dakika sahnede kaldı. Tersane İstanbul'da düzenlenen konserde Scott, sahnede kaldığı süre boyunca yüzünü aksesuarla örterek göstermedi.

YUHALANDI

Yüksek ücret ödeyen birçok izleyici, beklentilerinin karşılanmadığını belirtirken, ünlü rapçi konser sonunda bazı izleyiciler tarafından yuhalandı.

Konser sonrası yapılan paylaşımlarda, sahne süresinin beklentilerin oldukça altında kaldığı yönünde yorumlar öne çıktı.

'SAHTE TRAVIS SCOTT' İDDİASI

Konsere katılan birçok kişi, Scott'ın sahne boyunca yüzünü büyük ölçüde kapatan aksesuarlar kullanmasından rahatsızlığını dile getirdi. Pek çok kişi sahnedeki şarkıcının gerçek Travis Scott olmadığı, 'sahte Travis Scott' olduğu yönünde iddiada bulundu.

BİLETLER KARA BORSAYA DÜŞTÜ

Ünlü rapçinin Türkiye'deki ilk konseri, daha organizasyon gerçekleşmeden bilet fiyatlarıyla konuşulmuştu. Bazı kategorilerde bilet fiyatlarının 50 bin TL seviyelerine kadar yükseldiği belirtilirken, kara borsada rakamların çok daha yüksek seviyelere çıktığı iddia edilmişti. Sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenen etkinlik, Türkiye'deki en pahalı konser organizasyonları arasında gösteriliyordu.

İTALYA KONSERİ YASAKLANDI

İtalya, temmuz ayında ülkenin kuzeyindeki Reggio Emilia şehrinde yapılması planlanan Travis Scott ve Kanye West'in iki konserini yasakladı. Vali Salvatore Angieri, protesto olasılığı da dahil olmak üzere kamu düzeni ve güvenliğiyle ilgili endişeler nedeniyle iptal talimatı verdi.