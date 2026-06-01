        Haberler Dünyadan Travis Scott'ın İstanbul konserine tepki yağdı: Sahnede sadece 20 dakika kaldı

        Travis Scott'ın, bilet fiyatları 50 bin TL'ye kadar çıkan İstanbul konserinde, sahnede sadece 20 dakika kalması büyük tepki çekti. Şarkıcının, sahneye bir saat geç çıkıp performansı boyunca yüzünü gizlemesi de hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı

        Giriş: 01 Haziran 2026 - 10:00 Güncelleme:
        Dünyaca ünlü Amerikalı rap şarkıcısı Travis Scott'ın İstanbul konseri, büyük tepki çekti. Bilet fiyatlarının 50 bin TL'yi bulduğu organizasyonda Scott, yaklaşık bir saat geç sahneye çıktı ve 20 dakika sahnede kaldı. Tersane İstanbul'da düzenlenen konserde Scott, sahnede kaldığı süre boyunca yüzünü aksesuarla örterek göstermedi.

        YUHALANDI

        Yüksek ücret ödeyen birçok izleyici, beklentilerinin karşılanmadığını belirtirken, ünlü rapçi konser sonunda bazı izleyiciler tarafından yuhalandı.

        Konser sonrası yapılan paylaşımlarda, sahne süresinin beklentilerin oldukça altında kaldığı yönünde yorumlar öne çıktı.

        'SAHTE TRAVIS SCOTT' İDDİASI

        Konsere katılan birçok kişi, Scott'ın sahne boyunca yüzünü büyük ölçüde kapatan aksesuarlar kullanmasından rahatsızlığını dile getirdi. Pek çok kişi sahnedeki şarkıcının gerçek Travis Scott olmadığı, 'sahte Travis Scott' olduğu yönünde iddiada bulundu.

        BİLETLER KARA BORSAYA DÜŞTÜ

        Ünlü rapçinin Türkiye'deki ilk konseri, daha organizasyon gerçekleşmeden bilet fiyatlarıyla konuşulmuştu. Bazı kategorilerde bilet fiyatlarının 50 bin TL seviyelerine kadar yükseldiği belirtilirken, kara borsada rakamların çok daha yüksek seviyelere çıktığı iddia edilmişti. Sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenen etkinlik, Türkiye'deki en pahalı konser organizasyonları arasında gösteriliyordu.

        İTALYA KONSERİ YASAKLANDI

        İtalya, temmuz ayında ülkenin kuzeyindeki Reggio Emilia şehrinde yapılması planlanan Travis Scott ve Kanye West'in iki konserini yasakladı. Vali Salvatore Angieri, protesto olasılığı da dahil olmak üzere kamu düzeni ve güvenliğiyle ilgili endişeler nedeniyle iptal talimatı verdi.

        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Gayrimenkulde bayram molası
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Doblo yuvasına dönüyor
        Evi, dükkanı, arsası olanlar dikkat!
        Zaman aşımına dikkat!
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı! Karadeniz'de sel tehlikesi
        Dünya nüfusunun yüzde 55’i bu çemberin içinde yaşıyor!
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Bodrum ziyareti
        "Benim için çok çok ağırdı"
