ABD Başkanı Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran-Washington hattında müzakere görüşmeleri sürerken yeni bir açıklama yaptı ve "İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor ve bu anlaşma ABD ve bizimle olanlar için iyi bir anlaşma olacak" dedi.

Trump'ın açıklaması İran'ın Kuveyt'teki bir ABD üssünü hedef almasının ardından geldi. Truth Social isimli sosyal medya platformundan açıklama yapan Trump, Demokratlara tepki gösterdi.

ABD Başkanı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Demokratlar ve çeşitli görünüşte vatansever olmayan Cumhuriyetçiler, siyasi yandaşların daha önce hiç görülmemiş seviyelerde, tekrar tekrar olumsuz "sızlanmaları" nedeniyle, işimi düzgün bir şekilde yapmanın ve müzakere etmenin ÇOK daha zor olduğunu anlamıyorlar mı?

Daha hızlı hareket etmem, daha yavaş hareket etmem, savaşa girmem veya girmemem gerektiğini söylüyorlar. Sadece arkanıza yaslanın ve rahatlayın, sonunda her şey yoluna girecek"