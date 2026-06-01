        Evi, dükkanı, arsası olanlar dikkat! Emlak vergisi birinci taksit ödemeleri için son gün ne zaman?

        Evi, dükkanı, arsası olanlar dikkat! Emlak vergisinde son gün

        Konut, arsa ve iş yeri sahipleri için emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde bugün son gün. Bugün ödeme yapmayan mükellefler yüzde 3,5 gecikme faiziyle karşı karşıya kalacak

        Giriş: 01 Haziran 2026 - 07:31 Güncelleme:
        Evi, dükkanı, arsası olanlar dikkat!

        2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için süre doluyor.

        Konut, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunan mükelleflerin vergi ödemelerini yapmaları için son tarih bugün. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.

        İNTERNET ARACILIĞIYLA DA ÖDENEBİLİYOR

        Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor. Ödemeler, hafta sonu e-Devlet'e entegre belediyelerin online sisteminden yapılabiliyor. Pazartesi günü ise mükellefler ödemelerini, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye fiziki olarak da gerçekleştirilebilecek.

        EMLAK VERGİSİ'NDEN MUAF TUTULANLAR

        Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alan şehit yakınları emlak vergisi ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf tutuluyor. Vazife malullüğü aylığı alanlar ve sadece bir konutu olan şehitlerin eş ve çocukları da ödeme yapmıyor.

