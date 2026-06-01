Bursa'daki Tofaş fabrikasında 2000 yılından bu yana 2 milyondan fazla adet üretilen Fiat Doblo, üç yıllık bir aranın ardından yeniden Türkiye'ye dönüyor.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, Doblo'nun 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yeniden Bursa'da üretilmeye başlanacağını belirterek, "Doblo’nun yeniden Türkiye’de üretimine başlanacağı için mutlu ve gururluyuz. Yerli üretimin satış ve lojistik avantajları ile Doblo adeta vites büyütmemizi sağlayacak" dedi.

Aytaç, Bursa'da üretilen ticari araçların markaya önemli bir ivme kazandırdığını da vurguladı.

Özellikle hafif ticari araç kullanıcılarının yerli üretime yönelik güçlü bir algıya sahip olduğunu belirten Aytaç, "Scudo ve Ulysse gibi yerli modellerimizin de devreye girmesiyle birlikte, yılın ilk dört ayında hafif ticari araç pazarı yüzde 9 büyürken biz satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 artırdık. Doblo’nun yeniden yerli üretime geçmesiyle birlikte bu ivmenin daha da güçleneceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

DOBLO'NUN ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUĞU

Türkiye otomotiv sanayisinin en önemli modellerinden biri olan Doblo'nun hikâyesi 2000 yılında Bursa'da başladı.

'Scudino', yani küçük Scudo projesi olarak başlayan, seri üretim girdiğinde ise adı Doblo olarak belirlenen ilk neslin ardından, model 2005 yılında kapsamlı bir makyaj operasyonu geçirdi.

2010 yılında tamamen yenilenerek üçüncü nesliyle yolculuğuna devam eden Doblo, 2015 yılında ise makyajlanarak dördüncü nesliyle yollara çıktı.

Tofaş'ın Ar-Ge çalışmalarında da Doblo'nun büyük yeri bulunuyordu.

Öyle ki, Bursa’daki fabrikada uzun yıllardan beri gerçekleştirilen elektrikli araç geliştirme çalışmalarının ürünü olan elektrikli Fiat Doblo Cargo, 2019 yılında yollara çıkmıştı.

111 HP güç ve 220 Nm tork üreten elektrikli bir motorla donatılan model, 30 kWs’lik bataryası sayesinde 210 km’ye kadar sürüş menzili sunuyordu.

Tofaş'taki üretimi 2023 yılında sona eren Doblo, Fiat Chrysler ile PSA Grubu'nun birleşmesi sonucu kurulan Stellantis çatısı altında geliştirilen 'K9' platformu üzerinde beşinci nesliyle ithal olarak Türkiye pazarında satışını sürdürdü. Modelin makyajlı altıncı nesli ise 2024 yılında satışa sunuldu.

Şimdi ise Doblo, 2026'nın üçüncü çeyreğinde yeniden Bursa'daki üretim hatlarına dönmeye hazırlanıyor. Böylece model, üç yıllık aranın ardından adeta yuvasına geri dönmüş olacak.

Altan Aytaç, 26 yılda Türkiye'de 600 binden fazla Doblo'nun satıldığını belirterek, "Mini van segmentinin oluşmasına ve büyümesine öncülük eden Doblo'nun yeniden Türkiye'de üretilecek olması bizlere büyük mutluluk veriyor" dedi.

KOBİ'LERİN GÖZDESİ OLDU

Doblo, yıllar boyunca Cargo, Combi, Panorama ve Pratico gibi farklı gövde tiplerinin yanı sıra uzun şasi, yüksek tavan ve 7 koltuklu versiyonlarla geniş bir müşteri kitlesine hitap etti.

Malibu, VIP, Carioca ve Trekking gibi özel versiyonlarıyla da özellikle KOBİ'lerin ve ticari araç kullanıcılarının farklı ihtiyaçlarına cevap veren model, Türkiye pazarının en önemli hafif ticari araçlarından biri haline geldi.

Markanın, Doblo'nun 20'nci yılına özel olarak yalnızca Türkiye için geliştirdiği "Doblo 20. Yıl" serisi de sadece 2.020 adet üretilerek satışa sunulmuştu.

STELLANTIS İLE YENİ DÖNEM

Doblo'nun Bursa'ya dönüşünün temelinde ise Tofaş ile Stellantis arasında Eylül 2025'te imzalanan stratejik üretim anlaşması bulunuyor.

Anlaşma kapsamında Fiat, Opel, Citroen ve Peugeot markaları için geliştirilen 'K9' kodlu hafif ticari araçların ve Combi versiyonlarının üretim ve dağıtım hakkı Tofaş'a verildi.

256 milyon euroya kadar yatırım öngörülen proje kapsamında üretimin 2026'nın üçüncü çeyreğinde başlaması ve yıllık 150 bin adetlik kapasiteye ulaşılması hedefleniyor.

Bununla birlikte Tofaş, Stellantis'in Fiat, Opel, Citroen ve Peugeot markaları için geliştirdiği 'K0' kodlu 1 tonluk hafif ticari araçların üretiminden de sorumlu durumda. Bu araçların bir bölümü 2027 yılının ikinci yarısından itibaren Ram ProMaster City adıyla Kuzey Amerika pazarına ihraç edilecek.

2032 yılına kadar üretilmesi planlanan yaklaşık 1 milyon adet 'K0' aracın 230 bininin ABD pazarına gönderilmesi öngörülüyor.

EGEA SONRASI BOŞLUK NASIL DOLACAK?

Tofaş'ın yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 400 bin adet seviyesinde bulunuyor. Ancak Egea ailesinin üretiminin sona ermesine yaklaşılmasıyla birlikte Bursa fabrikasının odağı tamamen hafif ticari araçlara kayıyor.

K9 ve K0 projeleri önemli bir hacim yaratacak olsa da, Egea'nın üretimden çekilmesi sonrasında ortaya çıkacak yaklaşık 175 bin adetlik kapasite boşluğunun nasıl değerlendirileceği henüz netlik kazanmış değil.

Bu noktada gözler yeniden Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç'ın daha önce yaptığı açıklamalara çevriliyor.

Önceki aylarda OtoSpor programına konuk olan Aytaç, Egea'nın yerini alacak iki yeni C segment model üzerinde çalışıldığını açıklamış ve bunlardan birinin fastback, diğerinin ise SUV gövde tipinde olacağını duyurmuştu.

Türkiye'nin bu modellerin satışa sunulacağı ilk pazarlardan biri olacağını belirten Aytaç, araçların ilk etapta ithal edileceğini ifade ederken, ilerleyen dönemde Bursa'da üretilip üretilmeyecekleri konusunda ise net bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

Aradan geçen süreçte ise Egea'nın yerine gelmesi planlanan yeni nesil SUV ve coupe-SUV modeller 'Grizzly' ismi ile tanıtıldı. Ancak bu araçların şimdilik tek üretim adresi Fas olarak duyuruldu.

KRİTİK VİRAJA GİRİLDİ

Doblo'nun yeniden Bursa'ya dönmesi, Tofaş açısından yalnızca bir modelin üretime geri dönmesinden ibaret değil. Bu gelişme aynı zamanda Stellantis entegrasyonunun somut sonuçlarından biri olarak öne çıkıyor.

Ancak önümüzdeki dönemde Tofaş'ın gerçek sınavı, Egea sonrası dönemde üretim kapasitesini nasıl yöneteceği olacak. K9 ve K0 projeleri fabrikanın yükünü önemli ölçüde artıracak olsa da, Bursa'nın uzun yıllardır sahip olduğu yüksek üretim hacmini koruyabilmesi için yeni binek araç projelerine ihtiyaç duyulabilir.

Bu nedenle sektörün gözü artık yalnızca Doblo'nun dönüşünde değil, Stellantis'in Türkiye'ye yeni model yatırımı getirip getirmeyeceğinde ve Bursa fabrikasının gelecekteki rolünün nasıl şekilleneceğinde olacak.

Eğer yeni nesil C segment modellerin üretimi için Bursa da tercih edilirse, Tofaş sadece hafif ticari araç üssü değil, yeniden bölgesel bir üretim merkezi olarak konumunu güçlendirebilir. Aksi durumda ise Egea'nın bıraktığı boşluğun tamamen doldurulması kolay görünmüyor.

Sonuç olarak, Doblo'nun dönüşü önemli bir başlangıç. Ancak Tofaş'ın geleceğini belirleyecek asıl hikâye, bundan sonra Bursa'ya hangi modellerin geleceğinde yatıyor.