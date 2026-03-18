        Fiat Egea'nın yerine hangi model geliyor? Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç OtoSpor'da açıkladı - Otomobil Haberleri

        Fiat Egea'nın yerine hangi model geliyor?

        HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı OtoSpor'un bu haftaki konuğu Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç oldu. Bursa'daki üretimi Haziran ayında sona erecek Fiat Egea'nın yerine gelecek yeni model ile ilgili bilgileri OtoSpor canlı yayınında açıklayan Aytaç, "Egea'nın yerine C segmentte 2 yeni model gelecek. Bunlardan biri 'fastback' diğeri SUV olarak satışa çıkacak. Yılın ikinci yarısında satışa çıkacak bu modellerin ilk pazarlarından biri Türkiye olacak" dedi

        Giriş: 18.03.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Egea'nın yerine hangi model geliyor?

        Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilen ve uzun yıllar boyunca Türkiye'nin en çok satılan otomobili unvanını elinde tutan Fiat Egea'nın yerini alacak otomobil ile ilgili detaylar netleşmeye başladı.

        HT Spor'un otomotiv sektörünün nabzını tutan programı OtoSpor'da açıklamalarda bulunan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, Fiat Egea modelinin yerini alacak yeni otomobil ile ilgili bilgileri canlı yayında paylaştı.

        Yiğitcan Yıldız'ın sunduğu programda yaptığı açıklamada, Egea'nın yerine C-segmentte iki farklı otomobilin satışa çıkacağını kaydeden Aytaç, "Bunlardan biri sedan uzunluğunda bir 'fastback' olacak. Diğer model ise SUV segmentinde yer alacak" dedi.

        Bu otomobillerin satışa çıkacağı tarih ile ilgili de detaylar paylaşan Aytaç, "Yılın ikinci yarısında satışa çıkması planlanıyor. Türkiye satışa çıkacağın ilk pazarlardan biri olacak" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Yeni modellerin ilk etapta yurtdışından ithal edileceğini de vurgulayan Aytaç, bu otomobillerin Bursa'da üretilip üretilmeyeceği konusundaki soruyu ise "Şimdilik belli değil, resmi açıklama geldiğinde göreceğiz" ifadeleri ile yanıtladı.

        Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç'ın verdiği bilgiye göre, yeni otomobilin adının Egea olarak devam edip etmeyeceği de şimdilik belirsizliğini koruyor.

        Öte yandan, Altan Aytaç, Fiat'ın yeni tasarım dilinin Grande Panda ile ortaya çıktığını, yeni modellerin de bu tasarım ile şekilleneceğini de aktardı.

        "SAVAŞIN ETKİLERİ HENÜZ GÖRÜLMEDİ"

        Yayında, Orta Doğu'daki savaşın otomotiv sektörü üzerindeki etkilerine de değinen Altan Aytaç, "Savaşın etkisinin henüz yaşadığımızı söyleyemeyiz. Fakat, süreç uzarsa bunun etkileri mutlaka olacaktır" dedi.

        Aytaç, otomotiv pazarının Şubat ayındaki performansının beklentilerin altında olduğunu da açıklayarak, "Bizim beklentimiz 100 bin adet civarı bir pazar büyüklüğüydü. Fakat toplam satışlar 88 bin adette kaldı" görüşünü paylaştı.

        ODMD verilerine göre, Şubat ayında toplam pazarda yüzde 3, otomobil pazarında ise yüzde 8 oranında daralma yaşandı. Ticari araç satışları ise yüzde 25'e yakın büyüdü.

        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Ramazan Günlüğü
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelecek mi?
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Bayramda yolculuk nereye?
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        Kemoterapiyi tamamladı
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Gençlere büyük haksızlık"
