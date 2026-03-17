OKAN BURUK: İNGİLTERE'DE DE AYNI DİRENCİ GÖSTERECEĞİZ

Okan Buruk, taktik tahtasının başında oyuncularına seslenirken özgüven aşıladı: "Onları daha önce iki kez mağlup ettik, yine yapabiliriz. İngiltere’de de aynı direnci göstereceğiz. Rakibin erken gol baskısına karşı hızlı kontrataklarla cevap vereceğiz. Kırmızı kart gibi bizi eksik bırakacak hatalardan kaçınıp, soğukkanlılığımızı korumalıyız."