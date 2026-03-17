Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
Şampiyolar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İstanbul'da 1-0 dize getirdiği Liverpool ile Anfield Road'da karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, yeni bir destan yazmanın eşiğinde. Teknik direktör Okan Buruk, İngiltere'deki zorlu sınav öncesi oyuncularının beş temel prensip konusunda uyardı! Galatasaray'a çeyrek finale yükselebilmesi için yarın beraberlik yeterli olacak
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak. Anfield Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Mücadele, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.
TARİHİ GECEYE ARTIK SAATLER KALDI...
Teknik direktör Okan Buruk, İngiltere'deki zorlu sınav öncesi oyuncularının beynine şu beş temel prensibi kazıdı:
1- Geri Adım Atmak Yok: Kendi kimliğimizle sahada olacağız. Savunmaya yaslanıp beklemek yerine, cesur ve korakor bir mücadele sergileyeceğiz.
2- Duran Top Fırsatçılığı: Liverpool’un yan toplardaki zaafı mercek altında. Buruk, antrenmanlarda özellikle bu zayıf noktayı işleyecek setler üzerinde duruyor.
3- Maksimum Odak: 90 dakika boyunca %100 konsantrasyon şart. Sadece ilk 11 değil, oyuna sonradan girecek her isim zaferin anahtarı olacak.
4- Juventus'tan ders çıkardık: Asla pes etmiyoruz! Juventus maçındaki o unutulmaz geri dönüşü hatırlayın. Rakip maçın sonunu getirmekte zorlanıyor, biz ise son düdüğe kadar saldıracağız.
5- Şimşek Hızında Hücum: Topu kaptığımız an vakit kaybetmeden direkt kaleye yöneleceğiz. Hızlı geçişlerle işi bitireceğiz.
OKAN BURUK: İNGİLTERE'DE DE AYNI DİRENCİ GÖSTERECEĞİZ
Okan Buruk, taktik tahtasının başında oyuncularına seslenirken özgüven aşıladı: "Onları daha önce iki kez mağlup ettik, yine yapabiliriz. İngiltere’de de aynı direnci göstereceğiz. Rakibin erken gol baskısına karşı hızlı kontrataklarla cevap vereceğiz. Kırmızı kart gibi bizi eksik bırakacak hatalardan kaçınıp, soğukkanlılığımızı korumalıyız."
GÖZLER OSİMHEN'DE
Galatasaray’ın çeyrek final hayallerinin en büyük dayanağı kuşkusuz Victor Osimhen.
Şampiyonlar Ligi’nde atılan 17 golün 10’una doğrudan etki eden Nijeryalı golcü, tek başına takımın skor yükünün %58’ini sırtlamış durumda. 9 maçta 7 gol ve 3 asistle oynayan Osimhen, Anfield’da da Cimbom’un en büyük kozu olacak.
TARİHİ MAÇ YARIN 23.00'TE
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu.
BERABERLİK YETİYOR
"Cimbom" Liverpool ile sahasında yaptığı son 16 turu ilk maçından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray'a çeyrek finale yükselebilmesi için yarın beraberlik yeterli olacak.
Bir farklı yenilgide maç uzatmalara giderken, 2 ve üstü farkla mağlubiyet durumunda ise Galatasaray Avrupa'ya havlu atacak.