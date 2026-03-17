Michael B. Jordan Oscar kutlamasını hamburgercide yaptı

Önceki gece düzenlenen törenle 98. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Leonardo DiCaprio ve Timothee Chalamet gibi favori isimleri geride bırakarak En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Michael B. Jordan, farklı kutlama tercihiyle dikkat çekti.

'Günahkarlar' (Sinners) filmindeki performansıyla Oscar'a uzanan Jordan, Los Angeles Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin ardından yapılan Vanity Fair partisine katılmadan önce bir hamburger restoranına gitti.

39 yaşındaki oyuncu, ünlü bir fast-food zincirinde, elinde Oscar ödülüyle kasada sipariş beklerken görüntülendi. Sosyal medyada hızla yayılan videolarda, restorandaki müşterilerin şaşkın bakışları ve tezahüratları eşliğinde Jordan'ın neşeli tavırları dikkat çekti.

Jordan'ın bu samimi hamburgerci kaçamağı, Oscar tarihinin unutulmaz anları arasındaki yerini şimdiden aldı.

Ünlü oyuncu, ödülünü almak için sahneye çıktığında duygusal konuşmasıyla akıllarda kaldı. Yönetmen Ryan Coogler’a teşekkür eden oyuncu, başarısını kendisinden önce yolu açan siyahi sinemacılara adayarak, Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry ve Jamie Foxx gibi isimleri andı.

"Bu devlerin, bu büyüklerin ve atalarımın arasında durabildiğim için buradayım" diyen Jordan, filmdeki rol arkadaşları Wunmi Mosaku ve hamileliği nedeniyle törene katılamayan Hailee Steinfeld’e de özel olarak teşekkür etti. Oyuncu, "Bu salondaki herkese ve evdeki herkese, kariyerim boyunca bana destek oldukları için teşekkür ederim. Bunu hissediyorum. Başarılı olmamı istediğinizi biliyorum ve sizler bana güvendiğiniz için ben de başarılı olmak istiyorum" ifadesini kullandı.