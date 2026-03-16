Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün

        İsrail'in günlerdir bombaladığı ve kara harekatı başlattığı Lübnan, insanlık dramına tanık oluyor. Lübnan'da bulunan Habertürk muhabiri Gizem Türemen ve kameraman Mehmet Fatih Coşkun, yaşanan drama yakından şahit oldu. Lübnanlı bir anne, bebeğinin Türkiye'ye götürülmesini talep etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2026 - 23:24 Güncelleme:
        Habertürk TV muhabiri Gizem Türemen, Savsen isimli bebeğin annesinin kendilerinden isteğini Sena Alkan'a anlattı:

        Beyrut şehir merkezinde sahil hattında çadırlarda denk geldiğim bir bebek. 3 aylık kız bebeği. Annesi röportaj yapmayı kabul etmedi. Bebeği kucağıma verdi. Onun hikayesini anlattı. Beyrut'un güney banliyolarında yaşıyorlarmış. İsrail bombalayınca kaçmak zorunda kalmışlar. Sahil hattına sığınmışlar.

        "TÜRKİYE'DE BİR GELECEĞİ OLUR"

        Elektrik yok, gıdaya erişim zor. Annesi, bebek kucağımda iken 'senin çocuğun var mı?' dedi. 'Hayır yok' deyince 'Benim bebeğimi al Türkiye'ye götür' dedi. Bir geleceği olur düşüncesiyle. Yoksa bir annenin en son söyleyeceği şey bu. O annenin gözünde şunu gördüm; çaresizlik, belirsizlik, ne olacağını bilememek. Gözlerindeki çaresizlikten içi acıyarak söylediğini anlayabiliyorum.

