        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın yeni jokeri Singo! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın yeni jokeri Singo!

        Son sezonlarda birçok oyuncusunu farklı bölgelerde kullanan Okan Buruk'un yeni jokeri Wilfried Singo oldu. 25 yaşındaki savunmacı son iki maçta iki farklı bölgede forma giydi; Liverpool maçıyla bu sayı üçe çıkacak

        Giriş: 16.03.2026 - 13:05 Güncelleme:
        Sıkışık bir fikstüre giren Galatasaray'da son müsabakalarda cezalı oyuncular nedeniyle 11'e de dokunuşlar geldi.

        Mecburi değişiklikler yapan Okan Buruk'un imdadına ise Wilfried Singo yetişti.

        Liverpool karşısında sağ bekte adeta koridoru domine eden Fildişili futbolcu, savunmadaki çok yönlülüğüyle Aslan’ın yeni emniyet kemeri oldu.

        Abdülkerim Bardakcı’nın yokluğunda Başakşehir karşısında stopere çekilen 25 yaşındaki oyuncu, burada da kusursuz bir performans sergiledi.

        Sadece savunmada değil, zaman zaman orta sahada da görev alarak takımın her deliğini kapatan Singo, şimdi gözünü çarşamba günkü dev rövanşa dikti.

        Davinson Sanchez’in yokluğunda Liverpool deplasmanında yine savunmanın kalbinde o olacak.

        Aslında bu durum Okan Buruk için yeni değil.

        Daha önce Barış Alper Yılmaz’ı hem sağ hem sol bek hattında bir silaha dönüştüren tecrübeli teknik adam, Berkan Kutlu’yu stoper, Kaan Ayhan'ı da birçok bölgede kullanmıştı.

        Takım içi aidiyetiyle alkış toplayan Singo ise görev adamı olduğunun altını çiziyor. Fildişili yıldız, "Mevki fark etmiyor, hocam nerede görev verirse takıma yardımcı olmak isterim" diyerek tam not alıyor.

