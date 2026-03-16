Spor yazarları Gençlerbirliği-Beşiktaş maçını kaleme aldı

Bilal Meşe (Milliyet):

"Hani deriz ya; kırılma anları vardır, skor tabelasını etkiler... İşte, 18. dakikada Koita’nın Djalo’ya orta sahada yaptığı sertlik VAR’a takıldı. Yasin Kol, izledi, kırmızıyı çekti. Bu kart, Gençlerbirliği’nin kolunu - kanadını kırdı, ancak direnişinden bir şey götürmedi. Bu oyunda 10 kişi kalan takım, psikolojik olarak mücadeleyi de üst seviyeye çıkarır, biliyoruz. Kartal, Ankara’da ilk yarıda sustu, ikinci yarıda kanatlandı. Olaitan ve Orkun Kökçü’nün golleriyle olası bir iş kazasına set çekti. On kişi kalan ev sahibi, yenilmesine karşın mücadelesiyle alkış aldı. Sonuçta favori olan kazandı."