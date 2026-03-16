Spor yazarları Gençlerbirliği-Beşiktaş maçını kaleme aldı
Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek Avrupa iddiasını sürdürdü. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri ikinci yarıda Olaitan ve Orkun Kökçü kaydetti. Spor yazarları, Beşiktaş'ın Gençlerbirliği karşısındaki performansını kaleme aldı.
İbrahim Yıldız (Habertürk):
"Gençlerbirliği galibiyeti önemli olabilir. Fakat, başta Orkun olmak üzere telaş tüm takımı etkilemiş. Kenar bekler forvete hiç yardım etmedi. Kenardan gelen orta sayısı çok azdı. Büyük umutlarla alınan santrafor Oh, oynadığı ilk maçlarda ki performansından uzaklaşmış. Elbette, istediği topları alamadı. Oyunda yoktu. Beşiktaş, ikincilik için mücadele etse de, asıl amaç Türkiye Kupası. Tüm enerjilerini kupa için harcayacaklar. Sezona kötü başlayıp, Türkiye Kupası’nda iddialı olmaları azımsanmayacak bir durum"
Ercan Taner (Sözcü):
"Orkun Kökçü dün akşam süper bir serbest vuruş golü yaşattı futbolseverlere. Yarım korner olarak yer alan bölgeden topa nefis vurmuştu Orkun. Fark daha da artabilirdi ama Beşiktaş frene basmıştı. İkinci devre hücum yapmayı aklına getiren Sergen Yalçın'ın oyuncuları, böylece geçen haftaki bir mağlubiyetinin moral bozukluğunu üzerlerinden atmış oldular."
Güntekin Onay (Hürriyet):
"Beşiktaş, kabul etmek gerekir ki dün iyi maçlarından birini oynamadı. Ancak 1 kişi eksik rakibi karşısında 2’nci yarıda kazanmaya yetecek performansı gösterdi. Bu oyun kalitesi ve tempo daha yukarıya çıkmalı. Beşiktaş, daha güçlü bir pres futbolunun sahaya yansıtabilmeli. Bu tip maçlarda sadece kazanmak Sergen Yalçın ve oyuncu grubu için yeterli olmamalı."
Cem Dizdar (Fanatik):
"Lig bu kadar güçsüz takımla dolu iken kimin doğru kimin yanlış yaptığını anlamakta zorlaşıyor. Düşünün şu maçta bile Gençler sona doğru bir iki gol olabilecek girişimde bulundu. Yine de Beşiktaş çok da zorlanmadan beklendiği gibi ortalama bir oyunla maçı kazandı"
Bilal Meşe (Milliyet):
"Hani deriz ya; kırılma anları vardır, skor tabelasını etkiler... İşte, 18. dakikada Koita’nın Djalo’ya orta sahada yaptığı sertlik VAR’a takıldı. Yasin Kol, izledi, kırmızıyı çekti. Bu kart, Gençlerbirliği’nin kolunu - kanadını kırdı, ancak direnişinden bir şey götürmedi. Bu oyunda 10 kişi kalan takım, psikolojik olarak mücadeleyi de üst seviyeye çıkarır, biliyoruz. Kartal, Ankara’da ilk yarıda sustu, ikinci yarıda kanatlandı. Olaitan ve Orkun Kökçü’nün golleriyle olası bir iş kazasına set çekti. On kişi kalan ev sahibi, yenilmesine karşın mücadelesiyle alkış aldı. Sonuçta favori olan kazandı."
Sinan Vardar (Fotomaç):
"Beşiktaş 10 kişi kalan ve dakikalar geçtikçe yorulan rakibi karşısında oyunda ağırlığını hissettirerek ikinci yarıdaki oyunuyla kazanmayı bildi. Ama Beşiktaş taraftarı futbol adına daha fazlasını bekliyor. Kazananı tebrik edelim ama bu futbol zirve yarışı için yetmez! Gençlerbirliği ise bulunduğu yeri hak etmiyor. Umarım rahmetli İlhan Cavcav'ın takımı eski başarılı günlerine döner."