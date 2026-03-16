Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Tekirdağ'da kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı | Tekirdağ haberleri | Son dakika haberleri

        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, özel bir kreşte öğrencilere şiddet uygulandığı iddiasıyla açılan davada sanık S.M.'ye 9 yıl 9 ay, sanıklar T.K. ile E.Y.'ye 1 yıl 6 ay, sanık B.Y.'ye ise 9 ay hapis cezası verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 11:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tekirdağ'da yürek yakan olay, Kapaklı ilçesinde, 2022 yılının ağustos ayında yaşanmıştı.

        ÇOCUK, BEBEĞİN KOLLARINI BAĞLIYORDU

        Çocuğunun evde oyuncak bebeği kollarını arkaya bağlayarak uyutmasını garipseyen anne nedenini sorgulamış, çocuğunun, Kapaklı ilçesindeki özel kreşte uyumayan çocukların bu şekilde uyutulduğunu ifade etmesi üzerine diğer çocukların aileleriyle görüşmüştü.

        2 ÖĞRETMEN HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

        AA'daki habere göre diğer velilerin de çocuklarından bu tarz dönüşler alması sonrası aileler Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu.

        Kreşte görevli iki öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştı.

        SAVCI HAPİS CEZASI İSTEDİ

        Savcı mütalaasında, sanık S.M. için "kasten basit yaralama", "kötü muamele" suçlarından 13 yıla, B.Y. için "kasten basit yaralama" ve "kötü muamele" suçlarından 10 yıla, T.K. ve E.Y. için "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 2'şer yıla kadar hapis cezası istemişti.

        KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

        Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, çocuklarının şiddet gördüğünü iddia eden aileler ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar kreş müdürü E.Y., müdür yardımcısı T.K. ile öğretmenler S.M. ve B.Y. duruşmaya katılmadı.

        CEZALAR BELLİ OLDU

        Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık S.M.'ye 9 yıl 9 ay, sanıklar T.K. ve E.Y.'ye 1 yıl 6 ay, sanık B.Y.'ye ise 9 ay hapis cezası verdi.

        2 öğretmenin işine son verildi! İdareciler görevden alındı! Dehşet kreşi!
        ÖNERİLEN VİDEO

        Ağzını ve ellerini bantladılar, darp görüntülerini paylaştılar

        (DHA) İstanbul'un Fatih ilçesinde ağzı, elleri ve ayakları bantlanan bir kişiyi darp ettikleri iddia edilen ve o anları sanal medyada paylaşan 18 yaşından küçük 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı

        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları
        Cinayetin faili en yakını çıktı! İzmaritten katile...
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        Şarampol faciası! Can kayıpları var!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "Bazen kendinden bile ürküyor"
        Sofrada kimse size yetişemiyorsa dikkat!
        Otomobilde ibre yerlilere kayıyor
        Dunning-Kruger Sendromu nasıl anlaşılır?
        Saldırılar nedeniyle petrol ve doğalgaz üretimi durdu
