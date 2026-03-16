Tekirdağ'da yürek yakan olay, Kapaklı ilçesinde, 2022 yılının ağustos ayında yaşanmıştı.

ÇOCUK, BEBEĞİN KOLLARINI BAĞLIYORDU

Çocuğunun evde oyuncak bebeği kollarını arkaya bağlayarak uyutmasını garipseyen anne nedenini sorgulamış, çocuğunun, Kapaklı ilçesindeki özel kreşte uyumayan çocukların bu şekilde uyutulduğunu ifade etmesi üzerine diğer çocukların aileleriyle görüşmüştü.

2 ÖĞRETMEN HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

AA'daki habere göre diğer velilerin de çocuklarından bu tarz dönüşler alması sonrası aileler Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuştu.

Kreşte görevli iki öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştı.

SAVCI HAPİS CEZASI İSTEDİ

Savcı mütalaasında, sanık S.M. için "kasten basit yaralama", "kötü muamele" suçlarından 13 yıla, B.Y. için "kasten basit yaralama" ve "kötü muamele" suçlarından 10 yıla, T.K. ve E.Y. için "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 2'şer yıla kadar hapis cezası istemişti.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, çocuklarının şiddet gördüğünü iddia eden aileler ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar kreş müdürü E.Y., müdür yardımcısı T.K. ile öğretmenler S.M. ve B.Y. duruşmaya katılmadı.

CEZALAR BELLİ OLDU

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık S.M.'ye 9 yıl 9 ay, sanıklar T.K. ve E.Y.'ye 1 yıl 6 ay, sanık B.Y.'ye ise 9 ay hapis cezası verdi.