        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz İnsansız hava aracında Türk-İtalyan iş birliği: Üretim nisan ayında başlıyor

        İnsansız hava aracında Türk-İtalyan iş birliği: Üretim nisan ayında başlıyor

        BAYKAR ve İtalyan Savunma Sanayii Şirketi Leonardo arasında 2025 yılının Haziran ayında ortak insansız hava aracı üretimine dönük kapsamlı bir anlaşma imzalanmıştı. Leonardo'nun CEO'su Roberto Cingolani; şirketin sanayi planlamasına dönük sunumunda Türkiye ile ortak iha üretiminin başlangıcı için önümüzdeki ayı işaret etti. Peki üretim nerede olacak? Hangi sınıfta iha üretilecek? İnsansız hava aracında Türk-İtalyan iş birliğinin detaylarına Habertürk ulaştı. Serkan Şimşek'in haberi..

        Giriş: 16.03.2026 - 12:45 Güncelleme:
        İLK ÜRETİM İTALYA’DA BAŞLAYACAK

        İki ülke arasındaki ortak insansız hava aracı üretimi İtalya’da bulunan Ronchi dei Legionari tesisinde başlayacak. Daha sonra özellikle İtalya’nın güneyinde birkaç tesiste daha üretimin genişletilmesi bekleniyor. Ayrıca ilk etapta orta sınıf yani birkaç yüz kilogram faydalı yük taşıyabilen insansız hava araçlarının üretilmesi hedefleniyor.

        TÜRKİYE’NİN TECRÜBESİ İTALYA’NIN ELEKTRONİĞİ İLE BİRLEŞECEK

        Proje kapsamında üretilecek insansız hava aracının platformu ile uçuş sistemini BAYKAR üstlenecek. Ayrıca BAYKAR’ın operasyonel konsept ve sahadaki aktifliği sebebiyle kazandığı tecrübesinden de yararlanılacak. Ürünün radar, sensör ve aviyonik sistemleri ile elektronik görev sistemleri Leonardo’ya ait olacak. Ayrıca üretilecek üründe Avrupa sertifikasyonu da bulunacak.

        AVRUPA’NIN YERLİ DRONE İHTİYACI KARŞILANACAK

        Türk-İtalyan iş birliği ile üretilecek insansız hava aracı ile iki ülke başta olmak üzere Avrupa pazarındaki drone ve insansız hava aracı açığının kapatılması hedefleniyor. Ayrıca üretilecek ürünlerin başta NATO ülkeleri olmak üzere üçüncü ülkelere satışı da amaçlanıyor. BAYKAR ve Leonardo’nun ortak üreteceği insansız hava aracının başarılı olması halinde Avrupa’da ABD ve İsrail bağımlılığı olmayan bir insansız hava aracının da piyasaya sunulması açısından kritik öneme sahip.

