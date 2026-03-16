        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor - Son dakika | Son dakika haberleri

        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor

        Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 13 Mart Cuma günü 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Ortaylı bugün düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. İlber Ortaylı için önce Galatasaray Üniversitesi'nde tören düzenlenecek ardından da Fatih Camisi Haziresi'nde defnedilecek

        Giriş: 16.03.2026 - 07:46 Güncelleme:
        Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, bugün İstanbul'dan son yolculuğuna uğurlanacak.

        Ailesinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, usta tarihçi için 16 Mart saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlenecek. Ardından usta tarihçinin cenaze namazı, ikindi namazını müteakip kılınacak ve Fatih Camisi Haziresi'nde defnedilecek.

        Silinmez bir iz bıraktı
        Ailesi, açıklamada ayrıca cenazeye çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfına bağış yapmalarını rica etti.

        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

        Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze programı nedeniyle bugün İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze cenaze programı kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları belirledi.

        Fatih Camii haziresine defnedilecek
        Sabah saat 09.00'dan itibaren program bitimine kadar İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Mıhçılar Caddesi, Aslanhane Sokak, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak ve Fatih Türbesi Sokak trafiğe kapatılacak. Kapatılan yollara alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ile Haydar Bey Caddesi kullanılabilecek.

        VASİYETİNİ ALMANYA'DA YERİNE GETİRDİ

        Hayatını kaybeden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vasiyeti, Üsküdar Çinili Camii'nde yerine getirildi. Yıllar önce sesinden etkilenip "Ben ölürsem selamı sen vereceksin" dediği imam hatip Dursun Şahin, Ortaylı'nın vasiyetini yerine getirerek salasını okudu.

        Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yıllar önceki vasiyeti ortaya çıktı. Üsküdar Çinili Camii'nin imam hatibi olarak görev yapan Dursun Şahin'in bir cuma namazı sonrası okuduğu saladan etkilenen Ortaylı, Şahin'le tanışmak istedi. Ortaylı'nın "Sende farklı bir tavır var, kimden ders aldın" sorusu karşısında Dursun Şahin, Amir Ateş'ten ders aldığını söyledi. Bunun üzerine Ortaylı Şahin'e "Ben ölürsem selamı sen vereceksin" vasiyetini bıraktı.

        13 Mart'ta hayatını kaybeden İlber Ortaylı'nın vasiyetini yerine getiren Dursun Şahin, Almanya'da bir camide salayı okudu.

        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        98. Oscar Ödülleri'ne One Battle After Another damgası
        Sağanak yağmur ve kar var
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        Otomobilde ibre yerlilere kayıyor
        Dunning-Kruger Sendromu nasıl anlaşılır?
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Bursa'da çiflik alevlere teslim oldu
        15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!
        "Sergen Yalçın'a soyunma odasında serum bağlandı!"
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA'larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        Beşiktaş'ın deplasman performansı iç sahayı geçti!
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
