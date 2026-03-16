Şarampol faciası! Can kayıpları var!
Niğde'de feci bir kaza meydana geldi. Olayda bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 24 yaşındaki Enes Ağaçcı ile aynı yaştaki Aleyna Nur Özcan yaşamını yitirdi
Giriş: 16.03.2026 - 10:15
DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde, Niğde-Çiftlik kara yolunda meydana geldi.
2 KİŞİ YARALANDI
Enes Ağaçcı'nın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü Ağaçcı ile otomobildeki Aleyna Nur Özcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçta ağır yaralanan Mustafa Soy ile Mehmet Emin Demir ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağaçcı ve Özcan'ın cansız bedenleri otopsi için morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
