        Haberler Gündem Güncel Niğde haberleri: Şarampol faciası! Can kayıpları var! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Şarampol faciası! Can kayıpları var!

        Niğde'de feci bir kaza meydana geldi. Olayda bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 24 yaşındaki Enes Ağaçcı ile aynı yaştaki Aleyna Nur Özcan yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 10:15 Güncelleme:
        Niğde'de şarampole yuvarlanan otomobildeki Enes Ağaçcı (24) ile Aleyna Nur Özcan (24) hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde, Niğde-Çiftlik kara yolunda meydana geldi.

        2 KİŞİ YARALANDI

        Enes Ağaçcı'nın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, sürücü Ağaçcı ile otomobildeki Aleyna Nur Özcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçta ağır yaralanan Mustafa Soy ile Mehmet Emin Demir ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağaçcı ve Özcan'ın cansız bedenleri otopsi için morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

