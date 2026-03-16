İki esnafın kavgası feci bitti! Can kaybı ve yaralılar var!
Antalya'nın Kepez ilçesinde komşu iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 41 yaşındaki M.O.'nun silahından çıkan kurşun, 22 yaşındaki Mustafa Deveci'yi hayattan kopardı. Saldırıda yaralanan 2 kişininse durumunun ağır olduğu öğrenildi
Antalya'da kan donduran olay Kepez ilçesinde meydana geldi. Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'nde oto yıkama işi yapan M.O. (41) ile market işletmecisi Mustafa Deveci (51) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
SİLAHLA 3 KİŞİYE ATEŞ AÇTI
AA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine M.O. yanındaki silahla markette oturan Mustafa Deveci (51), Şevket Deveci (24) ve isim soy isim benzerliği olan Mustafa Deveci'ye (22) ateş açtı.
BİR KİŞİ ÖLDÜ İKİ KİŞİ YARALI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi 22 yaşındaki Mustafa Deveci'nin hayatını kaybettiğini tespit etti, diğer iki kişi ise yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMLARI CİDDİ
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polisin kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.