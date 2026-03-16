NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı: "Bu konu NATO meselesi değil"

ABD Başkanı Trump, NATO üyesi ülkelerin petrol tankerlerinin İran'ın kontrolündeki Hürmüz Boğazı'ndan geçişini sağlamak için savaş gemileri göndermeleri gerektiğini söylemesinin ardından NATO üyesi Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve Yunanistan'dan açıklama geldi.

Alman hükümet sözcüsü, İran'daki savaşın NATO savunma ittifakıyla hiçbir ilgisi olmadığını belirterek, Almanya'nın ne savaşa ne de askeri yollarla Hürmüz Boğazı'nı açık tutma çabalarına katılmayacağını yineledi.

Hükümet sözcüsü, "Bu savaş devam ettiği sürece, askeri yollarla Hürmüz Boğazı'nı açık tutma çabalarına dahil olmayacağız" dedi.

Birleşik Krallık Başbakanı Starmer, ABD'nin İran saldırılarının ve Hürmüz Boğazı'nın NATO meselesi olmadığını söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanı da Hürmüz Boğazı'yla ilgili bir donanma operasyonunun görünürde olmadığını belirtirken, bir diğer NATO üyesi Yunanistan da Hürmüz Boğazı'nda hiçbir askeri harekâta dahil olmayacaklarını duyurdu.