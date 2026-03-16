Pokémon Go oyuncuları 30 milyar görüntüyle yapay zeka haritası eğitti

Son on yılda oyun dünyası köklü bir değişim geçirdi. 2016’da Pokémon Go’nun küresel çapta patlaması, akıllı telefonların GPS, jiroskop, ivmeölçer ve özellikle kamerasını neredeyse kesintisiz kullanan takip sistemlerini yaygınlaştırdı. Oyuncular farkında olmadan sokakları, binaları, tabelaları tarıyor ve bu veriler şirket sunucularına aktarılıyor. Teknoloji devleri, AR ve yapay zeka alanındaki bu hızlı yükselişe ayak uydurmak için milyarlarca dolarlık yatırım yaparken Niantic de hem oyun deneyimini geliştirdi hem de biriken veriyi yeni nesil teknolojilere taşıdı. Ancak bu tür AR modelleri, teslimat robotlarından otonom araçlara kadar pek çok alanda devrim yaratma potansiyeline sahipken; kişisel görüntülerin izinsiz toplanması, gizlilik ihlalleri, kötüye kullanım ve veri güvenliği risklerini de beraberinde getiriyor. Niantic’in bugün açıkladığı gelişme, tam da bu fayda-risk dengesinin en net örneklerinden biri.

30 MİLYAR GÖRÜNTÜ NASIL TOPLANDI?

Niantic, Pokémon Go’nun yanı sıra Ingress, Harry Potter: Wizards Unite ve kendi AR geliştirme platformları üzerinden milyonlarca oyuncudan 30 milyardan fazla fotoğraf ve 3D tarama verisi topladı. Her adım, her bakış açısı ve her sokak görüntüsü, yapay zekanın gerçek dünyayı anlaması için kullanıldı. Şirket, bu verilerin oyun içi deneyim amacıyla “gönüllü” olarak paylaşıldığını savunuyor. Ancak eleştirmenler, oyuncuların büyük bölümünün verilerinin ileride robot navigasyonu veya başka ticari amaçlarla kullanılacağını bilmediğini ve bu sürecin şeffaf olmadığını vurguluyor.

GPS’SİZ NAVİGASYON DÖNEMİ

Niantic’in yeni görsel konumlandırma sistemi, teslimat robotlarının kamerayla gördüğü her detayı (bir apartman girişi, kaldırım taşı, tabela, çöp kutusu) anında 30 milyar görüntülük veri tabanıyla eşleştirerek konumunu santimetre hassasiyetinde belirlemesini sağlıyor. GPS sinyalinin zayıf veya hiç olmadığı yerlerde (yüksek binalar arası dar sokaklar, yeraltı otoparkları, kapalı alanlar, kötü hava koşulları) bile kesintisiz çalışıyor. Şirket, teknolojinin sadece teslimat robotlarıyla sınırlı kalmayacağını ve otonom araçlar, dronlar, akıllı şehir altyapıları ve hatta artırılmış gerçeklik gözlükleri için de kullanılacağını duyurdu.

AR’NİN GETİRDİĞİ FIRSATLAR VE TEHLİKELER

Evde, sokakta, araçta, ofiste AR özelliği açıkken pokemonlar yanımızda gibi olabiliyor. Bununla eğitilen robotlar da hem fayda sağlarken hem de bazı tehlikeleri de birlikte getiriyor. Bu yenilik, lojistikte daha hızlı ve çevre dostu teslimat, düşük maliyet, engelsiz navigasyon gibi somut faydalar sunuyor. Ancak 30 milyar görüntülük veri seti; yüz tanıma, ev adresi tespiti, iç mekan görüntüleri gibi son derece hassas bilgileri de barındırıyor. Veri sızıntısı, ticari casusluk, devlet gözetimi veya kötü niyetli kullanım gibi senaryolar endişe yaratıyor. Birçok uzman, “Oyuncular farkında olmadan kendi yaşadıkları şehri haritalandırıp satıyor” yorumunda bulunuyor. Niantic ise verilerin anonimleştirildiğini, GDPR ve benzeri düzenlemelere uyulduğunu belirtiyor.

YAKIN GELECEKTEKİ GELİŞMELER

Niantic, bu veri setini lisanslama veya kısmen açık kaynak haline getirme planlarını gündeme getirdi. AR oyunlarının yarattığı veri patlamasının, yapay zeka ve robotik ekosistemini nasıl dönüştüreceği önümüzdeki yıllarda daha net ortaya çıkacak. Ancak kullanıcı onayı, veri şeffaflığı ve etik kurallar sağlanmadan gerçekleşecek bu dönüşüm, hem hukuki hem de toplumsal tepkileri büyütebilir.