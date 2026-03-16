Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da atan ve tutan fark yarattı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da atan ve tutan fark yarattı!

        Bir yanda 'Uğur'lu eldiven Uğurcan, diğer yanda 'Gole Doymayan' Osimhen! Galatasaray, zirvede farkı 7'ye çıkarırken rakiplerine adeta "geçit yok" dedi

        Giriş: 16.03.2026 - 12:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Üç kulvarda yoluna doludizgin devam eden Galatasaray gövde gösterisi yapıyor.

        2

        Sarı-kırmızılılar, bitime sadece 8 hafta kala en yakın takipçisiyle arayı 7 puan açtı; zirvede rahatladı.

        3

        Bu başarının sırrı ise çok basit ama bir o kadar etkili: "Atan ile Tutan'ın kalitesi!"

        4

        Muslera gibi bir efsaneden sonra kaleyi devralmak zordur derlerdi ama Uğurcan bu algıyı yerle bir etti. Milli kaleci, son 270 dakikada kalesine gelen 17 şutun tamamını çıkararak "kilit bende" mesajı verdi.

        5

        Tecrübeli file bekçisi 23 maçta sadece 18 gole izin verdi; 10 mücadelede kalesini gole kapadı.

        6

        Sadece kurtarışlarıyla değil oyun kurulumuna katkısıyla da ön plana çıkan Uğurcan yüzde 81 topu oyuna sokma başarısıyla hücumun da başlangıç noktası oldu.

        7

        Afrika Kupası’ndan bir döndü, pir döndü! Osimhen sahadayken tabelanın değişmemesi imkansız gibi.

        8

        Beşiktaş’tan Başakşehir’e, Avrupa'da Liverpool'dan ligdeki her rakibe kadar korku salmaya devam ediyor.

        9

        19 resmi müsabakada 12 gol kaydeden Osimhen, Fatih Karagümrük'le başlayan serüvende 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

        10

        Galatasaray bu sezon 62 golle ligin en çok atan, 18 golle ise en az yiyen takımı konumunda.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
