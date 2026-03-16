Galatasaray'da atan ve tutan fark yarattı!
Bir yanda 'Uğur'lu eldiven Uğurcan, diğer yanda 'Gole Doymayan' Osimhen! Galatasaray, zirvede farkı 7'ye çıkarırken rakiplerine adeta "geçit yok" dedi
Üç kulvarda yoluna doludizgin devam eden Galatasaray gövde gösterisi yapıyor.
Sarı-kırmızılılar, bitime sadece 8 hafta kala en yakın takipçisiyle arayı 7 puan açtı; zirvede rahatladı.
Bu başarının sırrı ise çok basit ama bir o kadar etkili: "Atan ile Tutan'ın kalitesi!"
Muslera gibi bir efsaneden sonra kaleyi devralmak zordur derlerdi ama Uğurcan bu algıyı yerle bir etti. Milli kaleci, son 270 dakikada kalesine gelen 17 şutun tamamını çıkararak "kilit bende" mesajı verdi.
Tecrübeli file bekçisi 23 maçta sadece 18 gole izin verdi; 10 mücadelede kalesini gole kapadı.
Sadece kurtarışlarıyla değil oyun kurulumuna katkısıyla da ön plana çıkan Uğurcan yüzde 81 topu oyuna sokma başarısıyla hücumun da başlangıç noktası oldu.
Afrika Kupası’ndan bir döndü, pir döndü! Osimhen sahadayken tabelanın değişmemesi imkansız gibi.
Beşiktaş’tan Başakşehir’e, Avrupa'da Liverpool'dan ligdeki her rakibe kadar korku salmaya devam ediyor.
19 resmi müsabakada 12 gol kaydeden Osimhen, Fatih Karagümrük'le başlayan serüvende 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.