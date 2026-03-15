Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Şampiyonluk yarışı kızıştı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları... - Trabzonspor Haberleri

        Şampiyonluk yarışı kızıştı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...

        Trendyol Süper Lig'de son 8 haftaya girilirken Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye yükseltti. Trabzonspor ise sarı-lacivertlilerin kaybettiği haftaya kazanarak puanları eşitledi. İşte ligin ilk 3 sırasındaki Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2026 - 10:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        GALATASARAY (64 PUAN):

        2

        27. HAFTA: Göztepe-Galatasaray

        3

        28. HAFTA: Trabzonspor-Galatasaray

        4

        29. HAFTA: Galatasaray-Kocaelispor

        5

        30. HAFTA: Gençlerbirliği-Galatasaray

        6

        31. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe

        7

        32. HAFTA: Samsunspor-Galatasaray

        8

        33. HAFTA: Galatasaray-Antalyaspor

        9

        34. HAFTA: Kasımpaşa-Galatasaray

        10

        FENERBAHÇE (57 PUAN):

        11

        27. HAFTA: Fenerbahçe-Gaziantep FK

        12

        28. HAFTA: Fenerbahçe-Beşiktaş

        13

        29. HAFTA: Kayserispor-Fenerbahçe

        14

        30. HAFTA: Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

        15

        31. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe

        16

        32. HAFTA: Fenerbahçe-Başakşehir

        17

        33. HAFTA: Konyaspor-Fenerbahçe

        18

        34. HAFTA: Fenerbahçe-Eyüpspor

        19

        TRABZONSPOR (57 PUAN):

        20

        27. HAFTA: Eyüpspor-Trabzonspor

        21

        28. HAFTA: Trabzonspor-Galatasaray

        22

        29. HAFTA: Alanyaspor-Trabzonspor

        23

        30. HAFTA: Trabzonspor-Başakşehir

        24

        31. HAFTA: Konyaspor-Trabzonspor

        25

        32. HAFTA: Trabzonspor-Göztepe

        26

        33. HAFTA: Beşiktaş-Trabzonspor

        27

        34. HAFTA: Trabzonspor-Gençlerbirliği

