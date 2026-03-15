Şampiyonluk yarışı kızıştı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...
Trendyol Süper Lig'de son 8 haftaya girilirken Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye yükseltti. Trabzonspor ise sarı-lacivertlilerin kaybettiği haftaya kazanarak puanları eşitledi. İşte ligin ilk 3 sırasındaki Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...
GALATASARAY (64 PUAN):
27. HAFTA: Göztepe-Galatasaray
28. HAFTA: Trabzonspor-Galatasaray
29. HAFTA: Galatasaray-Kocaelispor
30. HAFTA: Gençlerbirliği-Galatasaray
31. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe
32. HAFTA: Samsunspor-Galatasaray
33. HAFTA: Galatasaray-Antalyaspor
34. HAFTA: Kasımpaşa-Galatasaray
FENERBAHÇE (57 PUAN):
27. HAFTA: Fenerbahçe-Gaziantep FK
28. HAFTA: Fenerbahçe-Beşiktaş
29. HAFTA: Kayserispor-Fenerbahçe
30. HAFTA: Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
31. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe
32. HAFTA: Fenerbahçe-Başakşehir
33. HAFTA: Konyaspor-Fenerbahçe
34. HAFTA: Fenerbahçe-Eyüpspor
TRABZONSPOR (57 PUAN):
27. HAFTA: Eyüpspor-Trabzonspor
28. HAFTA: Trabzonspor-Galatasaray
29. HAFTA: Alanyaspor-Trabzonspor
30. HAFTA: Trabzonspor-Başakşehir
31. HAFTA: Konyaspor-Trabzonspor