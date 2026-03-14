        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Tedesco ile devam ediyoruz - Son dakika Fenerbahçe haberi - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Tedesco ile devam ediyoruz

        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada teknik direktör Domenico Tedesco ile yola devam edeceklerini söyledi.

        Giriş: 14.03.2026 - 19:52 Güncelleme:
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!

        Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'in de katıldığı yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

        Saat 16.00’da kulüp binasında gerçekleşen toplantıya Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yöneticiler, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek katıldı.

        Yönetimin, Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yaptığı görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

        Daha sonra ise yönetim kendi arasında bir toplantı gerçekleştirdi.

        Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Saran, Tedesco ve Devin Özek ile yola devam edeceklerini söyledi.

        SARAN: GEREKEN ÜLTİMATOMLAR VERİLDİ

        Saran yaptığı açıklamada, "Dünkü üzücü futbolla ilgili bugün hocamızı ve teknik kadromuzu çağırdım, konuştuk. Kaptanlarımızla konuştuk. Gerekli ültimatomlar verildi. Bir daha tekrarlanmayacak. Hocamızla devam ediyoruz. Hak edilip verilmeyen hiçbir prim yok. Bugüne kadar hep söylediğimiz futbolun tam dışında bir futbol oynandı dün. Çok şaşırdık, çok üzüldük. Bugün arkadaşlarla da konuştuk" ifadelerini kullandı.

