        Haberler Dünya NYT: Bahreyn'deki ABD yapımı fırlatıcıdan İran'a füze ateşlendiği görülüyor | Dış Haberler

        NYT: Bahreyn'deki ABD yapımı fırlatıcıdan İran'a füze ateşlendiği görülüyor

        The New York Times (NYT), Bahreyn'deki ABD yapımı fırlatıcıdan İran'a füze ateşlendiğini öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 14:49 Güncelleme:
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"

        NYT'nin haberinde, gazete tarafından teyit edilen videoda Bahreyn'deki ABD yapımı fırlatıcıdan İran'a doğru balistik füzelerin ateşlendiğinin görüldüğü bildirildi.

        Haberde, sosyal medyada paylaşılan görüntünün ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana bir Basra Körfezi ülkesinden İran'a yönelik ilk teyit edilmiş saldırı olarak kayda geçtiği belirtildi.

        Sosyal medyada 7 Mart'ta paylaşılan videonun gazete tarafından Bahreyn'in kuzeyindeki yerleşim bölgesi ile havalimanının yakınlarında çekildiğinin doğrulandığı kaydedilen haberde, fırlatılan iki füzenin deniz üzerinden kuzeydoğuya, İran yönüne doğru ilerlediğinin görüldüğü iddia edildi.

        ABD Hava Kuvvetlerinde görev yapmış ulusal güvenlik analisti Wes Bryant ve Oslo Üniversitesinden füze uzmanı Fabian Hoffmann, videoda görüntülenen fırlatıcının ABD yapımı M142 HIMARS kamyonu olduğunu savundu.

        Görüntüden füzeleri ABD ordusunun mu yoksa Bahreyn ordusunun mu ateşlediğinin anlaşılamadığı kaydedilen haberde, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) yakın zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımda HIMARS fırlatıcısının fotoğraflarına ve bu silahların "İran rejimine karşı mücadelede rakipsiz bir derin vuruş kabiliyeti sağladığı" ifadesine yer verildiği belirtildi.

        Bahreyn hükümeti, gazeteye yaptığı açıklamada, ordunun "hiçbir saldırı operasyonuna katılmadığını" ifade ederek, söz konusu videoda Bahreyn'deki ABD operasyonlarının gösterilip gösterilmediğine ilişkin soruya ise yanıt vermedi.

        Pentagon sözcüsü de konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

