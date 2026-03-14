        Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi: Tedesco için kritik gün - Fenerbahçe Haberleri

        Tedesco için kritik gün

        Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Karagümrük mağlubiyetinin ardından acil durum toplantısı kararı aldı. Toplantının ardından Fenerbahçe Sözcüsü Ali Gürbüz, HT Spor'a konuştu. Gürbüz, "Henüz Tedesco ile ayrılık kararı alınmadı" ifadelerini kullanırken; Tedesco ile Devin Özek kulübe çağrıldı. Bugün saat 18.00'de görüşme gerçekleşecek

        Giriş: 14.03.2026 - 12:27
        Fenerbahçe, Süper Lig’in 26’ncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup oldu.

        Maçın ardından Fenerbahçe yönetimi, stadyumda acil olarak toplantı yapma kararı aldı. Durum değerlendirmesi yapan yönetim, Tedesco'nun durumunu masaya yatırdı.

        Yaklaşık 1 saat sürenin toplantının ardından yönetim, açıklama yapmadan stadyumdan ayrıldı.

        Öte yandan Fenerbahçe Sözcüsü Ali Gürbüz toplantının ardından HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'e konuştu. Gürbüz, "Henüz Tedesco ile ayrılık kararı alınmadı" dedi.

        Sarı-lacivertli yönetim, bu toplantı kararı ile birlikte teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'i de kulübe davet etti.

        Saran, ikiliyle yapacağı görüşmenin ardından yol haritasını çizme kararı verirken görüşme bugün 18.00'de kulüp binasında gerçekleşecek.

        ZİRVE YARIŞINDA AĞIR DARBE

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Fenerbahçe, zirve yolunda ağır yara aldı. Fenerbahçe, bugün Galatasaray'ın kazanması durumunda zirvenin 7 puan gerisine düşecek.

        > İlk mağlubiyetini yaşadı

        Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk mağlubiyetini Fatih Karagümrük karşısında yaşadı. Ligde kalan 25 haftada 16 galibiyet ve 9 beraberlik yaşayarak namağlup tek olan sarı-lacivertliler, bu ünvanını 26. haftada Fatih Karagümrük karşısında kaybetti.

        > Kalesini gole kapatamıyor

        Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 maçta da kalesinde gol gördü. Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte sırasıyla Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Samsunspor'un ardından Fatih Karagümrük'e karşı da kalesini gole kapatamadı. Öte yandan Fenerbahçe, oynadığı son 3 maçta filelerinde en az 2 gol gördü.

        > 17 maç sonra gol atamadı

        Fenerbahçe, ligde 17 maç sonra gol bulmayı başaramadı. Ligde son olarak 5 Ekim 2025 tarihinde evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kaldığı maçta gol bulamayan sarı-lacivertliler, ardından oynadığı 17 karşılaşmada rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı. Fenerbahçe, 5 ayı aşkın sürenin ardından gol atamadığı bir maçı geride bıraktı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        45 suçlu Türkiye'ye getirildi
        45 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Meteoroloji saat verip uyardı... Üç bölgede yağış var!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Üç bölgede yağış var!
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Aysun Topar'ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon