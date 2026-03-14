Tedesco için kritik gün
Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Karagümrük mağlubiyetinin ardından acil durum toplantısı kararı aldı. Toplantının ardından Fenerbahçe Sözcüsü Ali Gürbüz, HT Spor'a konuştu. Gürbüz, "Henüz Tedesco ile ayrılık kararı alınmadı" ifadelerini kullanırken; Tedesco ile Devin Özek kulübe çağrıldı. Bugün saat 18.00'de görüşme gerçekleşecek
Fenerbahçe, Süper Lig’in 26’ncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup oldu.
Maçın ardından Fenerbahçe yönetimi, stadyumda acil olarak toplantı yapma kararı aldı. Durum değerlendirmesi yapan yönetim, Tedesco'nun durumunu masaya yatırdı.
Yaklaşık 1 saat sürenin toplantının ardından yönetim, açıklama yapmadan stadyumdan ayrıldı.
Öte yandan Fenerbahçe Sözcüsü Ali Gürbüz toplantının ardından HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'e konuştu. Gürbüz, "Henüz Tedesco ile ayrılık kararı alınmadı" dedi.
Sarı-lacivertli yönetim, bu toplantı kararı ile birlikte teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'i de kulübe davet etti.
Saran, ikiliyle yapacağı görüşmenin ardından yol haritasını çizme kararı verirken görüşme bugün 18.00'de kulüp binasında gerçekleşecek.
ZİRVE YARIŞINDA AĞIR DARBE
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Fenerbahçe, zirve yolunda ağır yara aldı. Fenerbahçe, bugün Galatasaray'ın kazanması durumunda zirvenin 7 puan gerisine düşecek.
> İlk mağlubiyetini yaşadı
Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk mağlubiyetini Fatih Karagümrük karşısında yaşadı. Ligde kalan 25 haftada 16 galibiyet ve 9 beraberlik yaşayarak namağlup tek olan sarı-lacivertliler, bu ünvanını 26. haftada Fatih Karagümrük karşısında kaybetti.
> Kalesini gole kapatamıyor
Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 maçta da kalesinde gol gördü. Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte sırasıyla Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Samsunspor'un ardından Fatih Karagümrük'e karşı da kalesini gole kapatamadı. Öte yandan Fenerbahçe, oynadığı son 3 maçta filelerinde en az 2 gol gördü.
> 17 maç sonra gol atamadı
Fenerbahçe, ligde 17 maç sonra gol bulmayı başaramadı. Ligde son olarak 5 Ekim 2025 tarihinde evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kaldığı maçta gol bulamayan sarı-lacivertliler, ardından oynadığı 17 karşılaşmada rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı. Fenerbahçe, 5 ayı aşkın sürenin ardından gol atamadığı bir maçı geride bıraktı.