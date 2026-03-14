ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürüttüğü savaşta kritik önem taşıyan ve enerji transferi için hayati bir noktada olan Hürmüz Boğazı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Donald Trump, "Öyle ya da böyle Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız" dedi.

"Umarım Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve diğer ülkeler bölgeye gemiler gönderirler ve böylece Hürmüz Boğazı artık bir tehdit olmaz" açıklamasını yapan Trump, birçok ülkenin Hürmüz Boğazı'nın açık kalması için ABD ile işbirliği içinde bölgeye gemiler göndereceğini belirtti.