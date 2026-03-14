        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Galatasaray - RAMS Başakşehir: 3-0 (MAÇ SONUCU) - Rams Başakşehir Haberleri

        Galatasaray - RAMS Başakşehir: 3-0 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Başakşehir'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir eşiği daha geçti. Singo, Osimhen ve Nhaga'nın golleriyle kazanan Cimbom, en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Başakşehir'de Ebosele 56. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Giriş: 14.03.2026 - 18:48 Güncelleme:
        Cimbom, Başakşehir'i ikinci yarıda geçti!

        Galatasaray kazanmaya devam ediyor, şampiyonluk yolunda farkı açıyor... Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 26. haftasında ağırladığı Başakşehir'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

        En yakın rakibi Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada fırsatı geri çevirmeyen Aslan, zirvede puan farkını 7'ye çıkardı.

        EBOSELE ATILDI, CİMBOM ÖNE GEÇTİ!

        Başakşehir'de Ebosele 56. dakikada yaptığı faulün ardından çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Cimbom bu faulden doğan serbest vuruş sonrası 57. dakikada Singo ile öne geçti: 1-0.

        REKLAM

        Sarı-kırmızılılarda 66. dakikada bu kez sahneye Victor Osimhen çıktı. Yunus Akgün'ün pasıyla savunma arkasına sarkan Nijeryalı yıldız farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 2-0. Genç futbolcu Nhaga, 83. dakikada attığı golle skoru belirledi: 3-0.

        Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Okan Buruk'un öğrencileri, puanını 64'e yükseltti. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Başakşehir ise 42 puanda kaldı.

        SÜPER LİG'DE EVİNDE 32 MAÇTIR KAYBETMİYOR!

        Galatasaray, ligde iç sahadaki son 32 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 26 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

        Stat: RAMS Park

        Hakemler: Batuhan Kolak, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kerem Ersoy

        Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai (Dk. 82 Nhaga), Davinson Sanchez, Singo (Dk. 79 Kaan Ayhan), Eren Elmalı, Sara, Torreira (Dk. 74 Boey), Barış Alper Yılmaz (Dk. 75 İlkay Gündoğan), Yunus Akgün, Lang, Osimhen (Dk. 75 Icardi)

        RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Ebosele, Kemen, Umut Güneş (Dk. 79 Onur Ergün), Yusuf Sarı (Dk. 58 Onur Bulut), Shomurodov (Dk. 70 Crespo), Brnic (Dk. 58 Ba), Selke (Dk. 70 Bertuğ Yıldırım)

        Goller: Dk. 57 Singo, Dk. 66 Osimhen, Dk. 84 Nhaga (Galatasaray)

        Kırmızı kart: Dk. 56 Ebosele (Başakşehir)

