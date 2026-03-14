        Bakan Fidan: Türkiye provokasyonlara karşı direnecektir | Dış Haberler

        Bakan Fidan: Türkiye provokasyonlara karşı direnecektir

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İsrail ile İran arasında süren savaşa dair açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Barış ve istikrar yönündeki gayretlerimiz milli güvenliğimizden zerre taviz vereceğimiz anlamına kesinlikle gelmemektedir. Dün ülkemize yöneltilen füze imha edilmiştir. İranlı muhataplarımızla iletişim halindeyiz." dedi. Bakan Fidan ayrıca, "Türkiye her türlü provokasyona karşı direnecektir. Provokasyonlara gelmeme konusunda tam bir irade mevcut." ifadelerini kullandı.

        Giriş: 14.03.2026 - 18:56
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İsrail ile İran arasında süren savaşa dair açıklamada bulundu.

        Bakan Fidan, "Barış ve istikrar yönündeki gayretlerimiz milli güvenliğimizden zerre taviz vereceğimiz anlamına kesinlikle gelmemektedir. Dün ülkemize yöneltilen füze imha edilmiştir. İranlı muhataplarımızla iletişim halindeyiz." dedi.

        Bakan Fidan, "Türkiye her türlü provokasyona karşı direnecektir. Provokasyonlara gelmeme konusunda tam bir irade mevcut." diye konuştu.

        Bakan Fidan ayrıca, "İsrailin Mescid-i Aksayı ibadete kapatması bölgemizde yeni bir infiali tetikleyecek tehlikeli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

        İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına dikkat çeken Bakan Fidan, "Netanyahu'nun (Lübnan’da) Hizbullah ile mücadele bahanesiyle yeni bir soykırıma yönelmesinden endişe duyuyoruz." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!

        Türkiye'nin, en yüksek güvenlikli cezaevlerinden biri olan İmralı, kuşkusuz Türkiye'nin son 27 yılının gündemden düşmeyen yerlerinden biri oldu. Terörsüz Türkiye sürecinin başlaması ile de 1 yıldır gözler buraya daha çok çevriliyor. Peki çeyrek asır boyunca adaya gidenleri kim taşıdı? Tek seferi İmr...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İlber
        İlber
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Firari deprem sanığı yakalandı
        Firari deprem sanığı yakalandı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Tedesco için kritik gün
        Tedesco için kritik gün
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Kalbin tüm dokusuna 20 doktorla müdahale!
        Kalbin tüm dokusuna 20 doktorla müdahale!
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon