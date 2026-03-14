Bakan Fidan: Türkiye provokasyonlara karşı direnecektir
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İsrail ile İran arasında süren savaşa dair açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Barış ve istikrar yönündeki gayretlerimiz milli güvenliğimizden zerre taviz vereceğimiz anlamına kesinlikle gelmemektedir. Dün ülkemize yöneltilen füze imha edilmiştir. İranlı muhataplarımızla iletişim halindeyiz." dedi. Bakan Fidan ayrıca, "Türkiye her türlü provokasyona karşı direnecektir. Provokasyonlara gelmeme konusunda tam bir irade mevcut." ifadelerini kullandı.
Bakan Fidan ayrıca, "İsrailin Mescid-i Aksayı ibadete kapatması bölgemizde yeni bir infiali tetikleyecek tehlikeli bir adımdır." ifadelerini kullandı.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına dikkat çeken Bakan Fidan, "Netanyahu'nun (Lübnan’da) Hizbullah ile mücadele bahanesiyle yeni bir soykırıma yönelmesinden endişe duyuyoruz." dedi.