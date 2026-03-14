Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde yeni gelişme! Arkadaşı gözaltında - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntılar! Arkadaşı gözaltına alındı

        İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki evinde, önce gün hayatını kaybeden modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümüne ilişkin yeni gelişme yaşandı. Eraslan'ın cinayete kurban gittiğini öne süren arkadaşı Semih P. ise sosyal medyada "yalan haber yayma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Giriş: 14.03.2026 - 16:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!

        İstanbul Kağıthane’de evinde ölü bulunan moda tasarımcısı ve sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan’ın ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İki katlı evinin merdivenlerinde iple asılı halde bulunan Eraslan’ın bileklerini de kestiği belirlendi. Yapılan incelemelerde Eraslan’ın intihar ettiği belirtildi. Eraslan’ın cinayete kurban gittiğini öne süren arkadaşı Semih P. ise sosyal medyada “yalan haber yayma” suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Olay, önceki gece saat 00.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Ayşegül Eraslan’dan veda mesajları aldığını öne süren yakın arkadaşı durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler içeri girdiklerinde Eraslan’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

        MERDİVENLERDE ASILI BULUNDU

        Olay yerinde yapılan incelemede polis ekipleri Eraslan’ı iki katlı evinin orta merdivenlerine bağladığı iple asılı halde buldu. Yapılan incelemelerde ayrıca bileklerini de kestiği tespit edildi. Polis ve savcılık incelemesinde olayda şüpheli bir duruma rastlanmadığı ve Eraslan’ın yaşamına son verdiği öğrenildi.

        SOSYAL MEDYADA VEDA PAYLAŞIMLARI

        Eraslan’ın ölümünden kısa süre önce sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptığı görüldü. Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

        “Paylaşamadığım şeyler olacaktır. Sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı.”

        Başka bir paylaşımında ise şu sözleri yazdı:

        “Ben hassasım ya da hayat gerçekten kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Hayatta insanlara hep değer verdim. Babamdan da özür dilerim. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini gördüm. Çok şiddetle büyüdüm.”

        ÖLMEDEN ÖNCE MESAJ GÖNDERDİ

        Elde edilen bilgilere göre Ayşegül Eraslan’ın hayatını kaybetmeden kısa süre önce kız kardeşine ve yakın bir arkadaşına veda mesajı gönderdiği öğrenildi.

        Mesajı alan arkadaşının, Eraslan’ın kendisine zarar verebileceğini düşünerek polise ihbarda bulunduğu belirtildi.

        YALAN BİLGİ YAYMAKTAN GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili farklı iddialarda bulunan genç kadının arkadaşı Semih P., sosyal medyada “yalan bilgi yayma” suçlamasıyla gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
