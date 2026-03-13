Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 79 yaşında hayata veda etti. Ortaylı'nın vefatı sanat dünyasını da yasa boğdu
Ata Demirer: Çok üzgünüm. Milletimizin başı sağolsun. Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar dilerim. Öğrettikleri, nasihatları, derin bilgisi, mizahı, hoşgörüsü ile kalbimizdeki yeri tartışılmaz ve unutulmaz! Hep özleyeceğiz sizi hocam.
Sıla: İçten içe gideceği günden hep korktum. Bugün o günmüş meğer. Hafızamızı kaybettiğimiz gün. Yeri dolmayacak bir değer, bir okyanus. Bize kattıklarınız için teşekkür az kalır. Sizi daima sevgiyle, saygıyla anacağım. Nur içinde yatın.
Tarkan: Ah ne kadar üzüldüm, anlatamam… Kendisini çok büyük bir hayranlıkla, ilgi ve sevgiyle izlerdim, dinlerdim, takip ederdim. Günlerdir iyi haberlerini almak için içimden dualar ediyordum. Ülkemiz yeri dolmayacak çok büyük bir değerini kaybetti. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Sayın İlber Ortaylı hocamız; bize öğrettikleriniz ve kattıklarınız için her daim minnettar olacağız. Sizi saygı ve sevgiyle anacağız, hiç unutmayacağız.
Nursel Köse: Türkiye’nin yaşayan hafızası, kıymetli tarihçimiz Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sadece bir akademisyen değil, aynı zamanda toplumun her kesimine tarih bilincini aşılayan, entelektüel derinliği ve kendine has üslubuyla bir ekol olan hocamızın yeri asla dolmayacaktır. Arşivlerin dili, şehirlerin ruhu ve tarihin pusulası olan İlber Ortaylı; geride bıraktığı eserler ve yetiştirdiği öğrencilerle daima yaşayacaktır. Ailesine, sevenlerine ve tüm Türkiye’ye başsağlığı diliyorum. Ruhu şâd olsun.
Erol Evgin: İlber Ortaylı çok değerli bir tarihçi ve bilim insanıydı. Sözünü hiç esirgemeyen, gerçek bir entellektüeldi. Yaşamın her alanında düşüncelerini özgürce paylaşırdı. Bazen de çok esprili yorumlarıyla bizi hem güldürür hem düşündürürdü. Ortak dostumuz Prof. Dr. Kinyas Kartal’ın evinde bir yemekte İlber Hoca ve Emel Sayın ile buluşmuş tatlı ve derin sohbetinden yararlanmıştık. Daha sonra görüşmek kısmet olmadı. Çok; ama çok üzgünüm. Milletimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun.
Aras Bulut İynemli: Hocaların hocası... Allah rahmet eylesin, mekânın cennet olsun.
Nükhet Duru: Çok kıymetli bir hocamızı, gerçek bir kültür insanını kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Bilgisiyle, zarafetiyle ve bıraktığı mirasla hep hatırlanacak. Mekânı cennet olsun.
Kenan Doğulu: Tarihi sevdiren, düşünmeyi öğreten büyük çınarımız, tarihçi İlber Ortaylı Hocamızın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sözleri, fikirleri ve eserleri bu topraklarda yaşamaya devam edecek; Türk tarihçiliğine ve kültür dünyamıza kattığı eşsiz değerler daima minnetle anılacaktır. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, öğrencilerine, sevenlerine ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.
Nebahat Çehre: Bazı insanlar sadece bilgi değil, aynı zamanda bir kültür taşır. Sayın İlber Ortaylı da böyle bir isimdi. Kendisiyle yaptığımız sohbeti ve bıraktığı izleri saygıyla hatırlayacağım. Ülkemizin başı sağolsun.
Ebru Gündeş: Çok üzgünüm. Yeri asla dolmayacak; bize kattıkların için minnettarız hocam.
Semiramis Pekkan: Çok sevdiğim, çok değer verdiğim dostumu kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim.
Fazıl Say: O kadar üzgünüm ki şu an... O kadar büyük bir kayıptır ki... O kadar yeri dolmaz biriydi ki... Tüm halkımızın başı sağolsun. Diyecek fazla bir şey yok, çok umut etmiştim iyileşmesini, olamadı... Biz yine de her şey için teşekkür edelim ona, sonsuz şükranlar ile... Tüm bilgi külliyatını bize sınırsız ve sonsuz ve devamlı sunduğu için sonsuz teşekkür edelim...
Zafer Algöz: Başımız sağolsun dostlar. Türkiye'nin tarih öğretmeni İlber Ortaylı hocamızı kaybettik. Bilgisini en cahil insanın bile anlayacağı seviyede anlatan bilge öğretmen. Mekanın cennet olsun. Yeri dolmaz bir büyük değerimiz daha gitti.
Mustafa Sandal: Türkiye büyük bir tarihi dehasını kaybetti. İlber hocaya Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dilerim.
Sunay Akın: Cumhuriyet tarihimizin çok büyük, çok değerli bir aydını, İlber Ortaylı hocamız ayrıldı aramızdan.... Başın sağ olsun Türkiyem... Çok üzgünüm...
Murat Boz: Bugün bir değerimizi daha kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. İlber Ortaylı, yalnızca büyük bir tarihçi değil; bilgisi, duruşu ve kendine has üslubuyla bu ülkenin hafızasında iz bırakmış çok kıymetli bir insandı. Son günlerde insanın içinden şu duygu geçmeden duramıyor:
Güzel insanlar birer birer aramızdan ayrılıyor... Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine, öğrencilerine ve onu seven herkese sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.
Gülben Ergen: Tarih sizi hiç unutmayacak. Kitaplarınızı, sözlerinizi, eşsiz öğretilerinizi hiç unutmayacağız.
Fahriye Evcen: Tarih okuyan bizler için İlber Ortaylı sadece bir akademisyen değil, yolumuzu aydınlatan bir pusulaydı. Geride bıraktığı bilgi ve cesur düşünce mirasıyla bizlere hep yol göstermeye devam edecek. Mekânı cennet olsun.
Sibel Can: Çok üzgünüm. Prof. Dr. İlber Ortaylı dünya çapında saygı duyulan bir tarih profesörü, büyük bir aydın ve gençlere tarihi sevdiren gerçek bir kültür hazinesiydi. Hepimizin bir aile büyüğü gibiydi... Onu hep saygıyla ve minnetle hatırlayacağız. Ülkemizin başı sağ olsun. Mekânı cennet olsun.
İlker Kaleli: Nur içinde yat hocam... Bir millete düşünmeyi, öğrenmeyi, merak etmeyi yeniden sevdirdin. Memleketin sayılı değerlerinden biri olarak veda ettin, hatıran, emeğin hep bizimle. Yerin dolmayacak.
Melek Baykal: İlber hocamızı maalesef kaybettik. Çok üzgünüm... Sizi hiç unutmayacağız.
Seda Sayan: Asla unutmayacağız.
Celil Nalçakan: Ah be hoca... Kahvaltı arkadaşım... Nurlar içinde uyu...
Murat Dalkılıç: Uğurlar olsun hocam… Varlığın Türk varlığına armağan oldu… Devrin daim ola.
Lale Belkıs: Bir devir daha kapandı... Tarihin tozlu sayfalarını bir tablo gibi önümüze seren, geçmişi bugünün estetiğiyle harmanlayan büyük ustayı kaybettik. İlber Ortaylı’nın gidişiyle sadece bir alim değil, bir 'İstanbul beyefendisi' ve bir kültür mirası eksildi hayatımızdan. Ruhu şad, mekânı cennet olsun...
Cem Cücenoğlu: Bize kattıklarınız için sonsuz teşekkürler İlber hocam. Allah rahmet eylesin. Yattığınız yer incitmesin.
Umut Oğuz: Dinlemeye doyamadığımız ve bıraktığı her satır mirası uygulamak zorunda olduğumuz müthiş bir insanı kaybettik. Tesadüfen tanıştığımız, kahkahalarla sohbet edip, ardından uzun bir yürüyüşe çıktığımız özel bir günde çekmişim bu kareyi tam 17 yıl önce. Böyle müstesna, bilgi deryası insanla tanışınca susmanın, dinlemenin, öğrenmenin hazzı çok az durumda var, ne şanslıymışım. Çok üzgünüm daha çok arayıp, zaman geçiremediğim için. Nur içinde yat, seni çok özleyeceğiz.