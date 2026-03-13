Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları

Tarkan: Ah ne kadar üzüldüm, anlatamam… Kendisini çok büyük bir hayranlıkla, ilgi ve sevgiyle izlerdim, dinlerdim, takip ederdim. Günlerdir iyi haberlerini almak için içimden dualar ediyordum. Ülkemiz yeri dolmayacak çok büyük bir değerini kaybetti. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Sayın İlber Ortaylı hocamız; bize öğrettikleriniz ve kattıklarınız için her daim minnettar olacağız. Sizi saygı ve sevgiyle anacağız, hiç unutmayacağız.

Nursel Köse: Türkiye’nin yaşayan hafızası, kıymetli tarihçimiz Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sadece bir akademisyen değil, aynı zamanda toplumun her kesimine tarih bilincini aşılayan, entelektüel derinliği ve kendine has üslubuyla bir ekol olan hocamızın yeri asla dolmayacaktır. Arşivlerin dili, şehirlerin ruhu ve tarihin pusulası olan İlber Ortaylı; geride bıraktığı eserler ve yetiştirdiği öğrencilerle daima yaşayacaktır. Ailesine, sevenlerine ve tüm Türkiye’ye başsağlığı diliyorum. Ruhu şâd olsun.