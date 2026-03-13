SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama

Bazı haber sitelerindeki 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' haberlerine yönelik SGK'dan yalanlama geldi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada "Bazı basın organlarında yer alan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca "Yapılan denetim ve incelemeler sonucunda son 5 yılda toplam 12 bin 209 kişinin emekliliği iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.