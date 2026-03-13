Canlı
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: Hamaney hayatta ama yaralı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Hamaney hayatta ama yaralı

        ABD Başkanı Trump, İran'ın yeni dini lideri seçilen Mücteba Hamaney'in hayatta olduğuna inandığını ancak yaralı olduğunu düşündüğünü söyledi

        Giriş: 13.03.2026 - 07:45
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD Başkan Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a karşı saldırılarının ilk gününde öldürülen eski dini liderin yerine geçen oğlu İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in hayatta olduğunu ancak "yaralı" olduğunu düşündüğünü söyledi.

        Hamaney, Pazar günü seçilmesinden bu yana İranlılar tarafından görülmedi ve kendisini ilk yazılı açıklaması dün İran devlet televizyonunda okundu.

        Seçildikten günler sonra herhangi bir açıklama yapmaması Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin soruları da beraberinde getirmişti.

        Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili, Hamaney'in hafif yaralandığını ancak devlet televizyonunun onu 'savaş yarası' olarak tanımlamasının ardından görevine devam ettiğini söyledi.

        "MUHTEMELEN HAYATTA AMA YARALI"

        Trump, Fox News'un "The Brian Kilmeade Show" programında verdiği röportajda, "Sanırım muhtemelen hayatta. Sanırım yaralı, ama sanırım bir şekilde hayatta, biliyorsunuz" dedi.

        Hamaney ilk açıklamalarında, Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutacağına söz verdi ve komşu ülkeleri topraklarındaki ABD üslerini kapatmaya veya İran'ın onları hedef alma riskini göze almaya çağırdı.

