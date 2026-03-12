Canlı
        Pide kuyruğu beklerken kurşunların hedefi oldu | Son dakika haberleri

        Pide kuyruğu beklerken kurşunların hedefi oldu

        Şişli'de alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada seken kurşunlar, pide almak için sırada bekleyen kadına isabet etti. Vücuduna üç kurşun isabet eden kadın ağır yaralanırken, olayın ardından kaçan iki şüpheli kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 23:05
        Pide kuyruğu beklerken kurşunların hedefi oldu

        Şişli'de iki kişi arasında alacak meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı kavgada seken kurşunlar, pide almak için sırada bekleyen kadına isabet etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden kadın ağır yaralanırken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Gülbahar Mahallesi Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında silahlı kavga yaşandı.

        Bu sırada pide almak için sırada bekleyen bir kadın, seken 3 kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı. Kadın yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı kadını olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri kısa sürede gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

