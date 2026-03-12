Canlı
        Haberler Dünya ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum! | Dış Haberler

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!

        ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Tarafların karşılıklı saldırıları 13 gündür sürüyor. İran'dan yapılan yeni misilleme dalgasının ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı. Tahran'da peş peşe patlamalar yaşandı. Anbean tüm gelişmeler Habertürk'te...

        Giriş: 12.03.2026 - 07:22 Güncelleme:
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İSRAİL'DE 'SIĞINAKLARA GİDİN' ÇAĞRISI

        İsrail ordusu, İran'dan atılan füzeler nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıklayarak, halka sığınaklara gitmeleri çağrısında bulundu

        KUVEYT'TE İKİ KİŞİ YARALANDI

        Kuveyt'in güneyinde bir binaya İHA isabet etmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi

        BAE İRAN'IN SALDIRILARINA MÜDAHALE EDİYOR

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılara müdahale edildiğini açıkladı.

        BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi. "BAE hava savunma sistemleri İran'dan düzenlenen füze ve İHA saldırılarına müdahale ediyor." ifadesi kullanılan açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, İran'dan fırlatılan balistik füze ve İHA'ların engellenmesi için yapılan karşı saldırılar nedeniyle meydana geldiği ifade edildi.

        Savunma Bakanlığı, kısa süre önce de İran'dan düzenlenen saldırılara müdahale edildiğini açıklamıştı.

        SUUDİ ARABİSTAN: 3 İHA İMHA EDİLDİ

        Suudi Arabistan, Şeybe petrol sahasına yönelen 2 insansız hava aracı (İHA) ile başkent Riyad'da büyükelçiliklerin bulunduğu bölgeye yönelen 1 İHA'nın imha edildiğini açıkladı.

        Başkent Riyad'da büyükelçiliklerin ve yabancı kuruluşların ofislerinin bulunduğu Elçilikler Mahallesi'ne yönelen bir İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.

        Açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Şeybe petrol sahasına yönelen 2 İHA'nın da imha edildiği kaydedildi. Savunma Bakanlığı, kısa süre önce Şeybe petrol sahasına yönelen bir İHA'nın düşürüldüğünü açıklamıştı.

        İSRAİL'DE SİREN SESLERİ

        İran'dan yapılan yeni misilleme dalgasının ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

        Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığı ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan sığınaklara girmeleri istendi. İran'dan atılan füzeler nedeniyle başkent Tel Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde uzun süre boyunca sirenler çaldı.

        İsrail basını, eş zamanlı olarak Hizbullah'ın da Lübnan'dan saldırı düzenlediğini aktardı. İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, son misilleme dalgası sonrası yaralı ihbarı alınmadığı bildirildi.

        TEL AVİV VE KUDÜS'TE PATLAMA SESLERİ

        İran'dan İsrail'e yapılan misilleme saldırılarının ardından Tel Aviv ve Kudüs semalarında güçlü patlama sesleri duyuldu.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

        Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderildiği belirtilen açıklamada, vatandaşlardan sığınaklara girmeleri istendi.

        İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs ve Tel Aviv dahil ülkenin orta kesiminde çalan sirenlerin ardından önleyici füzelerin ateşlenmesiyle gökyüzünde güçlü patlamalar duyuldu.

        TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

        İsrail ordusunun İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattığını açıklamasının ardından başkent Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi. İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurdu.​​​​​​​

