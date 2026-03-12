Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Bir balistik füze nasıl imha edilir? İşte NATO’nun balistik füze önleme sistemi

        Bir balistik füze nasıl imha edilir? İşte NATO’nun balistik füze önleme sistemi

        Ortadoğu'daki savaş yoğun hava saldırılarıyla devam ederken balistik füzeler de bölgede en büyük tehditlerden biri olarak yer alıyor. Türk hava sahası bugüne dek İran'dan ateşlenen 2 balistik füze ile ihlal edildi. Her iki ihlalde de NATO'nun önleyici sistemi tarafından etkisiz hale getirildi. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Habertürk'ten Serkan Şimşek'in haberi..

        Giriş: 12.03.2026 - 16:26
        NATO'nun balistik füze önleme sistemi

        Ortadoğu'daki savaş hava saldırılarıyla sürüyor. Türk hava sahası bugüne dek İran’dan ateşlenen 2 balistik füze ile ihlal edildi. NATO’nun önleyici sistemi tarafından etkisiz hale getirildi.

        NATO’nun antibalistik füze önleme sistemi tespit, takip ve önleme olarak 3 aşamadan oluşuyor. Önce balistik füzenin ateşlendiği nokta tespit ediliyor. Bu aşamada ileri konuşlu erken ihbar radarı, kara ve denizde konuşlu radarlar ile havadan erken ihbar radarına sahip uçaklardan elde edilen veriler entegre olarak tek bir merkezde toplanıyor. Daha sonra ise tespit edilen hedefe takip sensörleri yönlendiriliyor.

        EN UYGUN ÖNLEYİCİ FÜZE İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLİYOR

        Takip sensörlerinin yönlendirilmesinin ardından füzenin seyri izleniyor. İlgili tehdidin hava sahası ihlali durumunda ise etkisiz hale getirme kararı alınıyor. NATO’nun antibalistik füze önleme sisteminde en uygun ve en hızlı önleyici füze otomatik olarak sistem tarafından seçilerek ateşleniyor. Üstelik hedef tespitinden imhasına kadar olan tüm süreç yaklaşık 10 dakika sürüyor.

        TÜRK HAVA SAHASI İHLALLERİNDE S-400’LER NEDEN KULLANILMADI?

        Ortadoğu'daki savaş başladığından bu yana Türk hava sahası 2 defa ihlal edildi. İran’dan ateşlenen füzeler ile yapılan bu ihlallerde NATO’nun balistik füze önleyici sistemi devreye girerek tehditler ortadan kaldırıldı. Söz konusu ihlal olaylarında S-400 füzelerinin neden kullanılmadığı gündeme gelmişti. Milli Savunma Bakanlığı ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Bir balistik füze tespit edildiğinde, müdahale süresinin çok kısa olması sebebiyle sistem en uygun ve en hızlı önleme aracını otomatik olarak seçerek ateşlemektedir.” ifadeleri kullanıldı. Bakanlığın açıklamasında; “Ülkemize yönelen balistik füze tehdidine karşı en uygun ve etkin savunma unsurları devreye alınarak söz konusu mühimmat başarıyla imha edilmiştir.” denildi.

        MÜTTEFİK ÜLKELERİN BALİSTİK FÜZE SAVUNMASINA KATKILARI

        NATO üyesi ülkeler hem konumu hem de imkan ve kabiliyetleri çerçevesinde balistik füze savunmasına çeşitli katkılar sunmaktadır. Başlıca sunulan katkılardan bazıları şunlardır;

        Almanya: Ramstein Hava Üssü’nde NATO’nun balistik füze savunma komuta merkezine ev sahipliği yapmaktadır.

        ABD: Avrupa Aşamalı Uyarlanabilir Yaklaşımı (European Phased Adaptive Approach- EPAA) kapsamında önemli sistemler sağlamaktadır.

        Türkiye: Malatya/Kürecik’te konuşlu erken uyarı radarı ile sisteme katkı sunmaktadır.

        Romanya: Deveselu üssünde ABD’ye ait Aegis Ashore füze savunma sistemine ev sahipliği yapmaktadır.

        Polonya: Redzikowo üssünde bir diğer Aegis Ashore tesisine ev sahipliği yapmaktadır.

        İspanya: Rota deniz üssünde ABD’ye ait Aegis BMD kabiliyetine sahip savaş gemilerine ev sahipliği yapmaktadır.

        Sonuç olarak günümüzde balistik füzelerin yaygınlaşması NATO için de önemli bir güvenlik meselesi haline gelmiştir. Bu sebeple müttefik ülkelerin balistik füze tehdidine karşı korunmasına dönük bu sistemin geliştirilme ve güçlendirme çalışmaları devam etmektedir.

        Fotoğraf: AA

