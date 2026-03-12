Bu rekor tıp dünyasını hala şaşırtıyor! 69 çocuk doğurarak rekor kıran Valentina Vasilyeva'nın hikayesi!
Tarihte bazı hikâyeler var ki duyduğunuzda ilk tepkiniz "Bu gerçekten mümkün mü?" oluyor. 18. yüzyılda Rusya'da yaşayan Valentina Vasilyeva'nın hayatı da tam olarak böyle bir hikâye. 27 doğumda 69 çocuk dünyaya getirdiği iddia edilen Vasilyeva, Guinness Dünya Rekorları'na göre tarihin en doğurgan annesi olarak kayıtlara geçti!
Bir kadının hayatı boyunca kaç çocuk sahibi olabileceğini hiç düşündünüz mü? Tarihî kayıtlara göre Rusya’da yaşayan Valentina Vasilyeva bu sorunun sınırlarını zorlayan bir örnek oldu. 16 ikiz, 7 üçüz ve 4 dördüz doğurduğu belirtilen Vasilyeva toplamda 69 çocuk dünyaya getirdi. Peki bu olağanüstü hikâye nasıl ortaya çıktı? Detaylar haberimizin devamında…
TARİHE GEÇEN BİR DOĞURGANLIK HİKÂYESİ
Dünya tarihinin en sıra dışı aile hikâyelerinden biri Rusya’da yaşayan Valentina Vasilyeva’ya ait. Guinness Dünya Rekorları’na göre Vasilyeva, tarihte en fazla çocuk doğuran kadın olarak kayıtlara geçti. 18. yüzyılda yaşayan ve bir köylü ailesinin üyesi olan Vasilyeva’nın hayatı, bugün bile birçok kişiye inanılması güç gelen rakamlarla anılıyor.
27 DOĞUMDA 69 ÇOCUK
1707 yılında doğduğu ve 1782 yılında hayatını kaybettiği belirtilen Valentina Vasilyeva’nın toplamda 27 kez doğum yaptığı kaydediliyor. Ancak bu doğumların çoğu tekil değil, çoğul gebeliklerden oluşuyor. Kayıtlara göre Vasilyeva 16 kez ikiz, 7 kez üçüz ve 4 kez dördüz bebek dünyaya getirdi.
Bu doğumların sonucunda toplamda 69 çocuk sahibi oldu. Dikkat çekici olan bir diğer nokta ise, doğan çocukların büyük bölümünün hayatta kalmayı başarması. Dönemin sağlık koşulları düşünüldüğünde bu durum oldukça sıra dışı kabul ediliyor.
AİLENİN TOPLAM ÇOCUK SAYISI 87
Valentina’nın eşi Feodor Vassilyev de tarihe geçen bu hikâyenin önemli bir parçası. Shuya bölgesinde yaşayan çiftçi Feodor Vassilyev’in iki evlilik yaptığı biliniyor.
İlk eşi olan Valentina’dan 69 çocuk sahibi olan Vassilyev, ikinci evliliğinden de 18 çocuk sahibi oldu. Böylece toplamda 87 çocuğun babası olarak kayıtlara geçti. Tarihî belgelerde yer alan bilgilere göre, bu çocuklardan büyük çoğunluğu yetişkinliğe kadar yaşamayı başardı.
TARİHÎ KAYNAKLAR VE KAYITLAR
Valentina Vasilyeva vakası ilk kez 27 Şubat 1782’de Moskova’ya gönderilen bir raporda kayda geçti. Nikolsk Manastırı tarafından iletilen bu raporda, Shuya bölgesinde yaşayan Feodor Vassilyev’in geniş ailesi detaylı biçimde anlatılıyordu. Daha sonra tarihçi ve yazar Ivan Bashutski de 1834 yılında yayımladığı notlarda bu olağanüstü aileyi doğrulayan bilgiler paylaştı.
Baker’a göre doğa genellikle doğurganlık konusunda belirli sınırlar koyuyor. Bu nedenle Vasilyeva’nın hikâyesi, tıp dünyası açısından da hâlâ dikkat çekici ve tartışılan örneklerden biri olmaya devam ediyor.