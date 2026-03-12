Bu rekor tıp dünyasını hala şaşırtıyor! 69 çocuk doğurarak rekor kıran Valentina Vasilyeva'nın hikayesi!

27 DOĞUMDA 69 ÇOCUK

1707 yılında doğduğu ve 1782 yılında hayatını kaybettiği belirtilen Valentina Vasilyeva’nın toplamda 27 kez doğum yaptığı kaydediliyor. Ancak bu doğumların çoğu tekil değil, çoğul gebeliklerden oluşuyor. Kayıtlara göre Vasilyeva 16 kez ikiz, 7 kez üçüz ve 4 kez dördüz bebek dünyaya getirdi.