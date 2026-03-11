Halkbank’tan ABD’deki dava sürecine ilişkin açıklama

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ABD'de Bankamıza karşı açılan ceza davasının uzlaşma yoluyla sonlandırılması için ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Bankamız arasında imzalanan Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması, ABD Güney New York Bölge Mahkemesinde bugün görüşülmüş ve yürürlüğe girmiştir. Bahse konu anlaşma hem ABD Adalet Bakanlığı hem de Banka üzerinde bağlayıcıdır." ifadeleri kullanıldı.