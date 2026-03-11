Oyuncu Mickey Rourke'un ev sahibi tarafından açılan tahliye davasında Rourke aleyhine karar çıktı. Buna göre, 73 yaşındaki Rourke'un ABD'nin Los Angeles şehrindeki kiralık mülkünü boşaltması gerekiyor.

Mahkeme belgeleri, ev sahibi Eric T. Goldie'nin, aktörün California yasalarına göre gerekli süre içinde tahliye davasına cevap vermemesi üzerine pazartesi günü tahliye kararını aldırdığını gösteriyor. Söz konusu karar, Rourke'un ilk kez 30 Mart 2025'te kiraladığı, üç yatak odalı evi için alındı.

Mickey Rourke tahliye edileceği evinde ocak ayında böyle görüntülenmişti

Şikayette belirtilen kira sözleşmesine göre Rourke, aylık 5 bin 200 dolar kira ödemeyi kabul etmişti. Goldie, geçen yılın sonlarında açtığı davada Rourke'un 59 bin 100 dolar tutarında ödenmemiş kira biriktirdiğini iddia etmişti. 18 Aralık'ta ev sahibi, oyuncuya borcunu ödemesi veya evi boşaltması için üç günlük bir ihtarname göndermişti.

Rourke, tebligata veya daha sonraki mahkeme başvurusuna yanıt vermeyince, mahkeme Goldie lehine gıyabi karar verdi. Karar, evin derhal boşaltılmasını sağlıyor ve kira sözleşmesinin geri kalanını sona erdiriyor.

Tahliye kararından bir süre önce, ünlü aktörü maddi olarak desteklemek amacıyla hayranları tarafından bir bağış kampanyası başlatıldığı duyurulmuştu. Rourke, evsiz kalmasını önlemek amacıyla başlatıldığı söylenen GoFundMe kampanyasını reddetmiş, orada toplanan parayı almayacağını söylemişti. Söz konusu bağış toplama kampanyasından önceden haberdar olmadığını belirten oyuncu, hayranlarından bağış yapmamalarını istemiş, hatta verilen paraları sahiplerine geri ödemek için uğraşacağını açıklamıştı.

Rourke, 1980'lerde 'Diner', 'Siyam Balığı' ve '9½ Hafta' gibi filmlerle ün kazandıktan sonra, yıllar sonra 2008 yapımı 'Şampiyon' (The Wrestler) filmindeki performansıyla yeniden beğeni topladı ve bu rolüyle Oscar adaylığı elde etti.