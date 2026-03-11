İlber Ortaylı yoğun bakımda
Tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'nın 5 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Ailesi, Ortaylı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
Giriş: 11.03.2026 - 12:44 Güncelleme:
Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı (78), hastaneye kaldırıldı. 5 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtilen Ortaylı'nın sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı.
Ailesi, İlber Ortaylı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: İlber Ortaylı’nın 5 gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ