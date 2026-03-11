Tekirdağ'da olay, Saray ilçesi Pazarcık Mahallesi Bakacak mevkiinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi.

"KIZ KAÇIRMA MESELESİ" İDDİASI

İddiaya göre aralarında daha önce kız kaçırma meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen Y.Ç., H.Ç., H.U. ve İ.U. arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı.

TARTIŞMA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNDÜ

İHA'da yer alan habere göre kısa sürede büyüyen tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

Çatışmada Y.Ç., H.Ç., H.U. ve İ.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

4 YARALIDAN 2'Sİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray ve Çerkezköy'de bulunan hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan H.Ç. ile Y.Ç.'nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.