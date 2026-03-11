Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: İnşaatta silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var | Tekirdağ haberleri | Son dakika haberleri

        İnşaatta silahlı çatışma! Ölenler var!

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, bir inşaat alanında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Çatışmanın, iddiaya göre kız kaçırma meselesinden kaynaklandığı belirtildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 11:49 Güncelleme:
        İnşaatta silahlı çatışma! Ölenler var!
        Tekirdağ'da olay, Saray ilçesi Pazarcık Mahallesi Bakacak mevkiinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi.

        "KIZ KAÇIRMA MESELESİ" İDDİASI

        İddiaya göre aralarında daha önce kız kaçırma meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen Y.Ç., H.Ç., H.U. ve İ.U. arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı.

        TARTIŞMA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNDÜ

        İHA'da yer alan habere göre kısa sürede büyüyen tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

        Çatışmada Y.Ç., H.Ç., H.U. ve İ.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        4 YARALIDAN 2'Sİ YAŞAMINI YİTİRDİ

        Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray ve Çerkezköy'de bulunan hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan H.Ç. ile Y.Ç.'nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler
