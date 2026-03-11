Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düzenlenen iftar programı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"ZORLUKLARI MİLLETİMİZİN DESTEĞİ VE DUASI SAYESİNDE SİZLERLE AŞTIK"

İllerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde, mahallelerimizde AK Parti teşkilatlarının her kademesindeki kardeşlerime sizlerin vasıtasıyla selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Türk demokrasisine adını altın harflerle yazdıran AK Parti hareketine, yegane amacı milletini yüceltmek olan bu yürüyüşe destek veren bütün kardeşlerime şükranlarımı arz ediyorum. Bizim yegane amacımız binlerce yıllık medeniyete, köklü devlet geleneğine, bu millete hayırlı hizmetlerde bulunmak, hayırlı eserler kazandırmak, hoş bir sada bırakmaktır.

Halka hizmet hakka hizmettir düsturuyla hiçbir ayrım yapmadan aziz milletimizin hizmetkârı olduk. Karşılaştığımız zorlukları milletimizin desteği ve duası sayesinde sizlerle aştık. Demokrasiye, milli iradeye, hak ve özgürlükler üzerine düşen gölgeleri sizlerle beraber kaldırdık. Gezi kalkışması, 17-25 yargı kumpası, 15 Temmuz darbe ve ihanet teşebbüsüne milletin iradesini ve istikbalini hedef alan saldırıları beraber savuşturduk.

"KUTLU YOLU YAKLAŞIM 25 YILDIR BİRLİKTE YÜRÜYORUZ"

Milletimizin her bir ferdinin bu devletin eşit ve onurlu bireyleri olarak kendilerini özgürce ifade edebildiği Türkiye'yi sizlerle inşa ettik. Türkiye'yi şaha kaldırdık. Ortak çabalarımızla bugün Türkiye her zamankinden daha zengin, daha çoğulcu, demokrasisi daha güçlü bir ülkedir. Bölgesinin istikrar adası olarak günden güne yıldızı parlayan ülkede yaşıyoruz. Kutlu yolu yaklaşım 25 yıldır birlikte yürüyoruz. Hem ülkemizin hem bölgemizin önünde kardeşlikle, huzurla, istikrarla dolu bembeyaz sayfa açacağımız terörsüz Türkiye hedefimizi, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu da inşallah yine sizlerle yine milletimizle birlikte hayata geçireceğiz.

"BU ÇATI ALTINDA KÜSLÜĞÜN, DARGINLIĞIN, KIRGINLIĞIN YERİ YOKTUR VE OLAMAZ"

Yorulmadan, yılmadan yolumuza hep birlikte devam edeceğiz. Aşkla koşan yorulmaz düsturuyla, aşkla, sevdayla, büyük bir iştiyakla milletin yolunda yürümeyi, geceyi gündüz etmeyi sürdüreceğiz. AK Parti her şeyden önce bir dava hareketidir. Dava adamın eskisi, emeklisi, kendi köşesine çekilmişi olmaz. Dava adamı her zaman sahadadır. Aklı, gönlü, çalışma, yol ve mücadele arkadaşlarının yanındadır. Bu çatı altında küslüğün, dargınlığın, kırgınlığın yeri yoktur ve olamaz. Günü birlik politika üreten kadro değiliz. Ortaya eser, hizmet, vizyon koyan, geleceğe dönük projeksiyonu olan erdemliler hareketiyiz.

Benim yol ve dava arkadaşımız olduğunuz kadar bu partinin omurgası ve ortak aklısınız. Sizler aynı zamanda çok köklü bir tecrübenin sahiplerisiniz. Bu tecrübeyi partimizin farklı kademelerinde görev alan genç kardeşlerimize aktarmanız, onlara adeta siyasi mentörlük yapmanız, tabiri caizse siyasi koçluk yapmanız, onlara yol göstermeniz çok çok önemlidir. Yeni kuşaklarla köprü kurmak, üye sayısı 11,5 milyonu aşan AK Parti ailesini daha da genişletmek noktasında sizlerden katkı beklediğimin altını özellikle çizmek istiyorum.

"İRAN KRİZİNDEKİ TAVRIMIZ BERRAK VE NETTİR"

Bölgemizi kana ve gözyaşına boğan sarsıntıların şiddeti 28 Şubat'ta başlayan komşumuz İran'a yönelik saldırılarla daha da artmıştır. Bölgeyi terörize ederek güvenliğini sağlayacağını düşünen İsrail, Gazze'de saldırılarını yoğunlaştırırken Lübnan'ı işgal girişimine başlamıştır. Coğrafyamız bir katliam şebekesinin elinde yavaş yavaş felakete doğru sürüklenmektedir. Her geceyi sığınaklarda geçinen İsrail halkı bile holoskosttan sonra başlarına gelen en büyük felaketin Netanyahu hükümetin olduğunu dile getirmektedir. Burada açık net ifade etmek isterim, başkasının zararını kendi kârımız olarak asla göremeyiz. Başkalarının acısından rant devşirmek gibi hesabın içinde olmayız. İran krizindeki tavrımız berrak ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil barışın yanındadır. Çatışmanın değil diplomasinin yanındadır. Düşmanlaştırmanın değil yakınlaştırmanın peşindedir.

"MÜZAKERE MASASINA TEKRAR DÖNÜLMESİ İÇİN YOĞUN ÇABA SARFEDİYORUZ"

Bölgemizde gözyaşları dinsin, çatışmalar dursun, sülhu sükun hakim olsun istiyoruz. Türkiye olarak müzakere masasına tekrar dönülmesi için yoğun çaba sarfedioruz. Ateş çemberi daha fazla genişlemeden, daha fazla can yanmadan, kan dökülmeden yangını söndürmenin derdindeyiz. Ana muhalefetin başındaki zat ve avenesi gözlerini hakikate kapatsa da milletimiz gerçekleri görmekte ve bizleri yönlendirmektedir. Cenab-ı Hak şerleri hayreyler, herkesin bir hesabı varsa Allah'ın da mutlaka hesabı vardır. İnşallah yaşadığımız bu sıkıntılar geçecek en çok masum çocukları ve sivilleri vuran bu fırtına dinecek, çok daha aydınlık bir şafak sökecektir.

