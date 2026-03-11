Canlı
        Fon dağılımını değiştiren ile değiştirmeyen arasında 10 puanlık getiri farkı var

        Fon dağılımını değiştiren ile değiştirmeyen arasında 10 puanlık getiri farkı var

        Habertürk TV'de yayımlanan Sigorta Sayfası Programına katılan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, emeklilik şirketlerinin kurulduğu günden bu yana hedeflerinin enflasyonu yenerek sürdürülebilir bir reel getiri sağlamak olduğunu ifade ederek, "Katılımcıların fon dağılım değişikliği başta olmak üzere şirketler portföy yönetim şirketleri ile birlikte bu işlevlerini yerine getirmeye çalışıyor. Fon dağılım değişikliğini şirkete de devredebiliyorsunuz. Bu çabalar sonucu fon dağılım değişikliğini kullananlar ile kullanmayanların getirileri arasında 5 ile 10 puan fark oluşuyor" dedi.

        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 15:46
        Habertürk TV'de yayımlanan Sigorta Sayfası Programına katılan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın ekonomik etkilerinin enerjide yarattığı belirsizlik nedeniyle tüm dünyayı etkileyecek bir boyutunun olduğunu vurguladı.

        Emeklilik şirketlerinin kurulduğu günden bu yana hedeflerinin enflasyonu yenerek sürdürülebilir bir reel getiri sağlamak olduğunu ifade eden Sincek, "Katılımcıların fon dağılım değişikliği başta olmak üzere şirketler portföy yönetim şirketleri ile birlikte bu işlevlerini yerine getirmeye çalışıyor. Fon dağılım değişikliğini şirkete de devredebiliyorsunuz. Bu çabalar sonucu fon dağılım değişikliğini kullananlar ile kullanmayanların getirileri arasında 5 ile 10 puan fark oluşuyor" dedi.

        Emeklilik şirketlerinin haftalık ve aylık bültenler yayımladığına dikkat çeken Sincek, "Bu bültenler önemli. Genelde bankadan sigorta şirketlerinden gelen mailler çok dikkate alınmaz ama emeklilik şirketlerinden gelen fon bültenlerinin takip edilmesi gerekiyor" dedi.

        Sincek savaşın sona ermesi halinde borsanın pozitif ayrışacağını düşündüklerini kaydederek "Borsa yavaş yavaş alım fırsatları veriyor. Dengeli bir portföy için Türk Lirası getirileri oldukça cazip. Portföyde yüzde 30-40 para piyasası fonu, yüzde 20-30 hisse fonu, yüzde 30 altın ve yüzde 5-10'u geçmemek üzere gümüş tercih edilebilir" diye konuştu.

