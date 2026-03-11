OMURGANIN FARKLI BÖLÜMLERİ FARKLI GÖREVLER ÜSTLENİYOR

Sonuçlar, kedilerin omurgasının her bölümünün aynı esnekliğe sahip olmadığını gösterdi. Farklı bölgeler, güvenli inişi sağlamak için farklı şekilde hareket ediyor.

Göğüs omurgasının son derece esnek olduğu ve neredeyse 50 dereceye kadar çok az kuvvetle dönebilen bir hareket aralığına sahip olduğu belirlendi. Buna karşılık bel omurgasının çok daha sert ve stabilite sağlayan bir yapı görevi gördüğü keşfedildi.