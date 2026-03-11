Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor? Japonya'da araştırmacılar sırrı çözdü

        Kedilerin dört ayak üstüne düşmelerinin sırrı çözüldü!

        Japonya'daki araştırmacılar, kedilerin düşerken nasıl olup da dört ayak üstüne inmeyi başardığını ortaya çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 10:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Japonya'daki Yamaguchi University'nden araştırmacılar, kedilerin hep dört ayak üzerine düşmelerinin sırrını ortaya çıkardı. The Anatomical Record dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bunun nedeni, kedilerin göğüs omurgasının bel omurgasına kıyasla çok daha esnek olması olarak belirlendi.

        2

        Bilim insanlarına göre 'havada doğrulma refleksi' olarak bilinen bu karmaşık hareket, kedilerin düşerken ciddi şekilde yaralanmasını önlüyor.

        3

        Çalışmaya göre, kediler düşerken omurgalarını döndürerek vücutlarını çeviriyor. Ancak bu durum ilk bakışta fizik kurallarıyla çelişiyor; çünkü havadaki bir cismin, iteceği bir yüzey olmadan yön değiştirmemesi gerekiyor. Ancak kediler bu durumu omurgalarını döndürerek aşabiliyor.

        4

        KEDİLER NASIL HAVADA DÖNÜYOR?

        Araştırmacılar bu mekanizmayı anlamak için önce beş kedi kadavrası üzerinde inceleme yaptı. Göğüs omurgası (sırtın üst ve orta bölümü) ile bel omurgası (alt sırt) birbirinden ayrıldı ve burulma kuvvetleri uygulanarak esneklik, dayanıklılık ve dönmeye karşı direnç ölçüldü. Böylece kedinin vücudunun ne kadar hareket kabiliyetine sahip olduğu ortaya kondu.

        5

        Araştırma ekibi ayrıca iki sağlıklı kedinin yumuşak bir minderin üzerine düşüşünü özel kameralarla kaydetti. Kedilerin omuz ve kalça bölgelerine yerleştirilen işaretleyiciler sayesinde vücut parçalarının hareketi ayrıntılı biçimde takip edildi.

        6

        OMURGANIN FARKLI BÖLÜMLERİ FARKLI GÖREVLER ÜSTLENİYOR

        Sonuçlar, kedilerin omurgasının her bölümünün aynı esnekliğe sahip olmadığını gösterdi. Farklı bölgeler, güvenli inişi sağlamak için farklı şekilde hareket ediyor.

        Göğüs omurgasının son derece esnek olduğu ve neredeyse 50 dereceye kadar çok az kuvvetle dönebilen bir hareket aralığına sahip olduğu belirlendi. Buna karşılık bel omurgasının çok daha sert ve stabilite sağlayan bir yapı görevi gördüğü keşfedildi.

        7

        GÖVDELERİNİ AŞAMALI OLARAK DÖNDÜRÜYORLAR

        Kediler havada doğrulurken önce başlarını ve ön bacaklarını yere doğru çeviriyor. Bunun nedeni göğüs omurgasının esnek olması ve vücudun ön kısmının daha hafif olması. Daha sonra vücudun arka bölümü bu harekete eşlik ediyor. Daha sert olan bel omurgası ise sağlam bir dayanak noktası görevi görerek kedinin kontrolsüz şekilde dönmesini engelliyor.

        8

        Araştırmanın yazarları, "Bulgular, kedilerin havada doğrulma sırasında gövdelerini aşamalı olarak döndürdüğünü; önce ön gövdenin, ardından arka gövdenin hareket ettiğini ve bu davranışın esnek göğüs omurgası ile daha sert bel omurgasının birleşimi sayesinde mümkün olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

        9

        DAHA ÇEVİK ROBOTLARA İLHAM VEREBİLİR

        Araştırmacılara göre bulgular yalnızca kedilerin ilginç bir yeteneğini açıklamakla kalmayabilir. Çalışmanın, hayvan hareketlerini modelleyen matematiksel çalışmaların geliştirilmesine katkı sağlayabileceği, veterinerlerin omurga yaralanmalarını daha iyi anlamasına yardımcı olabileceği ve daha çevik robotların tasarlanmasına ilham verebileceği belirtiliyor.

        *Görseller Shutterstock ve The Anatomical Record'dan servis edilmiştir.

        #KEDİ
        #kediler neden dört ayak üstüne düşer
        #dört ayak üstüne düşen kediler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!
        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Yakışıklıyım diye rolleri kaçırdım"
        "Yakışıklıyım diye rolleri kaçırdım"