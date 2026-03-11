Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi

        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla APP (standart dışı) plaka denetimleri kapsamında 27 Şubat'tan itibaren kesilen idari para cezaları iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 01:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, APP plaka kullanımına yönelik cezai yaptırımlar içeren düzenleme, Karayolları Trafik Kanunu'nun 23. maddesinde yer alan "yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak" fiiline uygulanan idari para cezası miktarının artırılmasını öngören torba kanun değişikliği kapsamında gündeme geldi.

        Plaka değişim işlemleri sırasında yoğunluk ve kuyruk oluşması üzerine İçişleri Bakanı Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda denetimler 1 Nisan 2026'ya kadar rehberlik ve bilgilendirme çalışması şeklinde gerçekleştirilecek.

        27 ŞUBAT'TAN İTİBAREN KESİLEN CEZALAR İPTAL EDİLDİ

        AA'nın haberine göre bu kapsamda Bakan Çiftçi'nin talimatıyla 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi.

        REKLAM

        Yetkilendirilmiş kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılan ve mühürlenerek vatandaşlara verilen plakalar, kanunda belirtilen standartlar dışında dahi olsa cezai işleme konu edilmeyecek.

        Sadece vatandaşın yetkili kuruluş tarafından basılan ve mühürlenen plakayı aldıktan sonra plaka üzerinde ekleme veya değişiklik yapması durumunda 4 bin lira idari para cezası uygulanacak.

        Yetkili kuruluş olan TŞOF dışında yetkisiz şekilde plaka basan yerlerden alınan gayriresmi, sahte plakaları araçlarında kullananlar için ise 140 bin lira idari para cezası uygulanmasına devam edilecek.

        Yetkililer, bunun da kanunun açık amacı olan başta uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve terör gibi suçlarla mücadele kapsamında kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşın güvenliğinin temini açısından önemli bir gereklilik olduğunu belirtti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ovanın korkulu rüyası obruk tehdidi sürüyor

        Konya Ovası'nda bilinçsiz su kullanımı ve yer altı sularının çekilmesiyle su seviyesinde düşüşler devam ediyor. Bölgede çalışmalar yapan uzmanlar, bilinçsiz su kullanımıyla oluşan değişimlerin, oluşan boşlukların zaman içerisinde obruk olarak karşımıza çıktığına dikkat çekiyor. (IHA)

        #İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
        #app plaka
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        "İlk galibiyetin tesadüf olmadığını gösterdik!"
        "İlk galibiyetin tesadüf olmadığını gösterdik!"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        ABD'li Senatör: Asker gönderme yolunda ilerliyoruz
        ABD'li Senatör: Asker gönderme yolunda ilerliyoruz
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Forbes'un Milyarderler Listesi açıklandı!
        Forbes'un Milyarderler Listesi açıklandı!
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        "Evlendim"
        "Evlendim"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar