Okan Buruk: İlk galibiyetin tesadüf olmadığını gösterdik!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Liverpool'u Rams Park'ta 1-0 yendi. Sarı kırmızılılar rövanş için avantajı kaptı. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"TESADÜF OLMADIĞINI GÖSTERDİK"

"Bu sene Liverpool'a karşı ikinci galibiyetimizi aldık ve ilk galibiyetin tesadüf olmadığını oyuncularımla birlikte göstermiş olduk. Gerçekten muhteşem bir atmosfer vardı. Sadece stadyumda bizi destekleyenler değil, maçın başından sonuna kadar o duyguyu bize geçiren bir taraftar vardı. Biz de oyun içinde yaptığımız baskıyla, birlikte hücum edip birlikte savunma yaparak onlara aynı duyguyu geri vermeye çalıştık. Bu bizim için çok önemli ve çok değerli.Ama sadece statta olan insanlar değil; televizyon başında da birçok kişinin bizi desteklediğini, hatta bizim için dua ettiğini düşünüyorum. Onların pozitif enerjilerini her zaman hissediyoruz."

"ÖNEMLİ VE PRESTİJLİ BİR GALİBİYET"

"Bunun yanında bence bu galibiyet Türk futbolu için de çok önemli ve prestijli bir galibiyet. Evet, ülke puanına katkı sağlamak önemli ama bunun yanında yurt dışında bir Türk takımının neler yapabildiğini göstermek de çok değerli. Daha önce Juventus FC maçı sonrası da söylemiştim: Deplasmanda oynanan dönüş maçları çok önemli oluyor. Juventus’a karşı da önemli bir tecrübe yaşadık. Aslında iyi mi kötü mü demekten ziyade, maçın içinde kalmak ve sadece sonuca değil oyuna da odaklanmak önemli. Deplasmanda bizi yine böyle bir maç bekliyor."

"AVANTAJI YAKALADIK"

"Kendi sahamızda bir avantaj yakaladık ve bunu zaten istiyorduk. Skor daha farklı olabilir miydi? Olabilirdi. 3-0’ı bulabilirdik. Ama rakibimiz de goller bulabilirdi; onların da pozisyonları vardı. Yani iki takım için de fırsatlar oluştu. Deplasmanda daha farklı bir maç olacak. Ama biz yine aynı duyguyla, aynı istekle ve aynı tutkuyla sahaya çıkacağız. Bugün yaptığımız gibi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İyi niyetle çalıştığınız ve doğru şeyleri yapmaya çalıştığınız zaman sonuçlar da geliyor. Orada da bunu devam ettirmeye çalışacağız."

"İNŞALLAH SON SEKİZE KALAN BİZ OLURUZ"

"Rakibimiz gerçekten çok iyi bir takım ve çok kaliteli oyunculara sahip. Yaptığınız hataları çok hızlı şekilde değerlendirmeye çalışıyorlar. Bugün de özellikle geçiş oyunlarında ne kadar hızlı olduklarını gördük. Şimdi onların pazar günü Tottenham Hotspur ile bir maçı var. Biz ise cumartesi oynayacağız. Yani bizim bir gün ekstra dinlenme şansımız olacak. Rakibimiz üç gün sonra bizimle oynayacak. İkinci maçta neler olacak göreceğiz ama dediğim gibi elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. İnşallah son sekize kalan takım biz oluruz."

"HAKEMİN BİRİNE SARI KART GÖSTERMEK İSTEDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

"Sarı kartlar konusunda biraz endişeliydim ama öyle bir durum yaşanmadı. Aslında çok da sarı kartlık olmayan bir pozisyonda Davinson Sánchez’e kart gösterildi. Belki faul olup olmadığı bile tartışılabilecek bir pozisyondu. Açıkçası hakemin bu maçta birine sarı kart göstermek istediğini düşündüm. Ben öyle yorumladım. Onun dışında oyuncularımız açısından ciddi bir kart problemi olmadı. Şimdi ligde bir maç oynayacağız. Lig de bizim için çok önemli ve değerli. Dört gün sonra oynayacağız ve bu bizim için bir avantaj.

"BAŞAKŞEHİR MAÇINA ODAKLANACAĞIZ"

"Şu anda ilk olarak ligde kendi sahamızda oynayacağımız İstanbul Başakşehir FK maçına odaklanacağız. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Şimdilik bütün düşüncemiz o maç."