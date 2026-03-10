Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Onuachu Trabzonspor tarihine geçmeye hazırlanıyor! - Trabzonspor Haberleri

        Onuachu Trabzonspor tarihine geçmeye hazırlanıyor!

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-1 yenen Trabzonspor'da kaydettiği 2 golle galibiyette önemli rol oynayan Paul Onuachu, son haftalardaki etkili performansıyla bordo-mavili takımın tarihine geçme fırsatı yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 17:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!

        Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda gösterdiği mücadeleyle iz bırakan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, ilk sezonunda ligde 21 maçta 15 gol kaydederken bu sezon 22 karşılaşmada 20 gol ile daha iyi bir performans gösterdi.

        İlk döneminde maç başına 0,71 gol ortalamasıyla sezonu tamamlayan bordo-mavili futbolcu, bu sezonun geride kalan bölümünde ise 0,90 gol ortalaması yakaladı.

        SÖRLOTH VE ŞOTA'YI GERİDE BIRAKMA OLASILIĞI

        Nijeryalı forvet, Trabzonspor'da 1995-96 sezonunda 25 gol ile gol kralı olan Şota Arveladze ile 2019-2020 sezonunda 24 gol ile aynı başarıyı gösteren Alexander Sörloth'a yaklaştı.

        Onuachu, kalan 9 haftada 4 gol atması halinde Sörloth'u, 5 gol atması halinde Şota Arveladze'yi yakalayacak.

        REKLAM

        Nijeryalı santrfor, 6 gol atması durumunda ise bordo-mavili kulüpte bir sezonda ligde en fazla gol atan yabancı oyuncu ünvanını tek başına elde edecek.

        TRABZONSPOR'UN LİGDEKİ 6. GOL KRALI OLABİLİR

        Onuachu, ligde gol krallığı yarışını önde bitirmesi halinde kulüp tarihinde 6. kez gol krallığı başarısı gösterecek.

        Bordo-mavili takımda daha önce Necmi Perekli (18), Fatih Tekke (31), Şota Arveladze (25), Burak Yılmaz (33) ve Alexander Sörloth (24) gol krallığı ünvanını elde etmişti.

        KRALLIK YARIŞINDA 4 GOL ÖNDE

        Paul Onuachu, ligin 25 haftalık bölümünde gol krallığı yarışında da zirvede farkı açmaya başladı.

        Ligde 20 gol ile ilk sırada yer alan Nijeryalı oyuncuyu 16 golle Eldor Shomurodov, 13'er golle de Talisca ve Icardi takip ediyor.

        GOLLERİN YÜZDE 39'UNA İMZA ATTI

        Paul Onuachu, Süper Lig'de takımının gollerinin yüzde 39'una imza attı.

        Ligde 25 maçta 51 kez rakip fileleri havalandıran Karadeniz ekibinde Nijeryalı futbolcu, 20 golle en skorer oyuncu olarak gol yükünü çekti.

        REKLAM

        Onuachu, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra ligde art arda 7 maçta 9 gol atmayı başardı.

        ONUACHU'NUN GOLLERİ

        Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibinin galibiyet golünü atan Onuachu, 1-1 berabere biten 4. haftadaki Samsunspor ve 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da takımı adına ağları havalandıran isim oldu.

        Nijeryalı santrfor, 7. haftada 4-3 kazanılan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında iki, 8. haftadaki 4-0 galip gelinen Zecorner Kayserispor ile 9. haftada 2-1 üstünlük sağlanan Çaykur Rizespor müsabakalarında da birer gol kaydetti.

        Ligin 12. haftasında 1-1 biten Corendon Alanyaspor maçında takımının tek golüne imza atan Nijeryalı oyuncu, 13. haftada 4-3 kazanılan RAMS Başakşehir müsabakasında bir, 14. haftada 3-1 üstün gelinen TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında da iki gol attı.

        Cezası ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle 3 maç takımdan ayrı kalan Onuachu, döndükten sonra gollerine kaldığı yerden devam etti.

        Bordo-mavili futbolcu, 2-1 galip gelinen 19. haftadaki Kasımpaşa maçı ile 1-1 beraberlikle tamamlanan 20. haftadaki Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasında birer, 21. haftada 3-0 kazanılan Samsunspor müsabakasında da iki gol, 22. haftada 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçında da 1 gol attı.

        Onuachu, Karadeniz ekibinin ligin 23. haftasında deplasmanda 2-1 galip geldiği Gaziantep FK maçı ile 24. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendiği karşılaşmada 1'er kez, dün de Zecorner Kayserispor karşısındaki 3-1'lik galibiyette rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

        Ligde 54 puanla 3. sırada bulunan bordo-mavili takım, Onuachu'nun gol attığı 16 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde ederek 37 puan elde etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'dan İsrail'e misilleme

        İran'ın İsrail'e misilleme olarak fırlattığı füzeler Kudüs semalarında görüntülendi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        "Tartışmaların içinde olmak istemem"
        "Tartışmaların içinde olmak istemem"
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        Gece kulübü sahibinin infazında iki iddia ortaya çıktı!
        Gece kulübü sahibinin infazında iki iddia ortaya çıktı!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!