Son dakika: ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim

İmparatorluk döneminde ramazan bir ibadetten fazlası mıydı? "Zimem Defteri" aslında ne anlatır? Hamaney'in halefi belli oldu mu? İran savaşının perde arkası... Trump'ı savaşa Graham mı ikna etti? İran-ABD-İsrail savaşı 9. gününde! Savaş nereye kadar sürecek? Burası Haftasonu'nda Semiha Şahin sundu. ... Daha Fazla Göster

İmparatorluk döneminde ramazan bir ibadetten fazlası mıydı? "Zimem Defteri" aslında ne anlatır? Hamaney'in halefi belli oldu mu? İran savaşının perde arkası... Trump'ı savaşa Graham mı ikna etti? İran-ABD-İsrail savaşı 9. gününde! Savaş nereye kadar sürecek? Burası Haftasonu'nda Semiha Şahin sundu. Daha Az Göster