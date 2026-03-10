Canlı
        Son dakika: ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim

        ABD Başkanı Trump, İran'la görüşebileceğini söyledi.

        Giriş: 10.03.2026 - 14:13
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmeye hazır olabileceğini ancak bunun şartlara bağlı olduğunu söyledi.

        Fox News'e konuşan Trump, Tahran'ın görüşmeye çok istekli olduğunu duyduğunu belirtti.

        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'den memnun olmadığını yineleyen Trump, "Onun barış içinde yaşayabileceğine inanmıyorum" dedi.

        Trump, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamaları tekrarlayarak Fox'a, ABD'nin İran'daki askeri operasyonunun sonuçlarının "beklentilerin çok ötesinde" olduğunu söyledi. Trump, İran'ın Körfez ülkelerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırmasına şaşırdığını da ekledi.

        Burası Haftasonu - 8 Mart 2026 (İran-ABD-İsrail Savaşı 9. Gününde! Savaş Nereye Kadar Sürecek?)

        İmparatorluk döneminde ramazan bir ibadetten fazlası mıydı? "Zimem Defteri" aslında ne anlatır? Hamaney'in halefi belli oldu mu? İran savaşının perde arkası... Trump'ı savaşa Graham mı ikna etti? İran-ABD-İsrail savaşı 9. gününde! Savaş nereye kadar sürecek?
