        Bursa'da üretilecek Dacia yüzünü gösterdi - Otomobil Haberleri

        Bursa’da üretilecek Dacia yüzünü gösterdi

        Oyak Renault fabrikasında üretileceğini ilk kez Habertürk'ün duyurduğu yeni Dacia modeli ile ilgili detaylar belli oldu. Striker isimli crossover, başta Avrupa olmak üzere birçok pazara ihraç edilecek. Bu yıl üretimine başlanacak otomobil ile ilgili bilgi veren Renault Group Türkiye CEO Lionel Jaillet, "Türkiye, Dacia için ilk kez tek küresel üretim merkezi olacak" dedi

        Giriş: 10.03.2026 - 14:14 Güncelleme:
        'Yeni Bursalı' yüzünü gösterdi

        Renault Group’un Türkiye’de üretimi planlanan dört modelden oluşan ürün gamı tamamlanıyor.

        Habertürk’ün Şubat ayında duyurduğu Dacia logolu yeni C segment model, Bursa’daki Oyak Renault Fabrikası’nda üretilecek.

        Renault Duster, Renault Clio ve Renault Boreal’in ardından Bursa’daki Oyak Renault Fabrikası’nda üretilecek Dacia modeli bugün yüzünü gösterdi.

        Adı Striker olarak açıklanan otomobil ile birlikte Dacia üretim anlamında Türkiye’ye resmi olarak giriş yapıyor.

        BURSA’DAN DÜNYAYA İHRAÇ EDİLECEK

        400 milyon Euro’yu aşan yatırım kapsamında geliştirilen yeni C segment model, Türkiye’de satışa sunulacak ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok pazara ihraç edilecek.

        Hibrit seçenekler de dahil olmak üzere farklı motor alternatifleriyle pazara sunulacak olan Dacia Striker’ın 2026 yılında üretime girmesi planlanıyor.

        Renault Group’un ‘futuREady’ stratejisi kapsamında büyüme ve ürün atağını hızlandırma planının da bir parçası olan yeni Dacia Striker, Grup’un uluslararası üretim ve ürün stratejisinde Türkiye’nin rolünü güçlendirecek.

        TÜRKİYE İLK KEZ DACIA ÜRETECEK

        Konuya ilişkin konuşan Renault Group Türkiye CEO Lionel Jaillet, “Yeni C segmenti modelimiz Dacia Striker’ın üretim yeri Bursa’daki Oyak Renault Fabrikası olacak. Bu projeyle birlikte Türkiye, Dacia markası için ilk kez bir modelin tek küresel üretim merkezi olacak. Bu model, Dacia’nın Türkiye’deki varlığını güçlendirerek markayı yalnızca ithalat yapan bir konumdan yerel üretim gerçekleştiren bir marka haline taşıyor” dedi.

        3 GÖVDE TİPİ TEK BİR MODELDE

        Dacia, station wagon’un dinamizmini, geniş bir hatchback’in pratikliğini ve bir SUV’un yerden yüksekliğini bir araya getiren yeni çoklu enerji seçenekli crossover modeli Striker ile C segmentine yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

        Ürün gamında hibrit versiyon, Hybrid 4x4 ve benzin/LPG seçenekleri yer alacak.

        ABD gemisinin İran'a operasyon sırasında füze fırlattığı anlar!

        ABD Merkez Komutanlığı'ndan yayınlanan videoda, ABD'ye ait "Tomahawk" füzesinin İran'a yönelik operasyonlarda kullanıldığı anlar paylaşıldı

