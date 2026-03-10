Bursa’da üretilecek Dacia yüzünü gösterdi

Renault Group’un Türkiye’de üretimi planlanan dört modelden oluşan ürün gamı tamamlanıyor.

Habertürk’ün Şubat ayında duyurduğu Dacia logolu yeni C segment model, Bursa’daki Oyak Renault Fabrikası’nda üretilecek.

Renault Duster, Renault Clio ve Renault Boreal’in ardından Bursa’daki Oyak Renault Fabrikası’nda üretilecek Dacia modeli bugün yüzünü gösterdi.

Adı Striker olarak açıklanan otomobil ile birlikte Dacia üretim anlamında Türkiye’ye resmi olarak giriş yapıyor.

BURSA’DAN DÜNYAYA İHRAÇ EDİLECEK

400 milyon Euro’yu aşan yatırım kapsamında geliştirilen yeni C segment model, Türkiye’de satışa sunulacak ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok pazara ihraç edilecek.

Hibrit seçenekler de dahil olmak üzere farklı motor alternatifleriyle pazara sunulacak olan Dacia Striker’ın 2026 yılında üretime girmesi planlanıyor.

Renault Group’un ‘futuREady’ stratejisi kapsamında büyüme ve ürün atağını hızlandırma planının da bir parçası olan yeni Dacia Striker, Grup’un uluslararası üretim ve ürün stratejisinde Türkiye’nin rolünü güçlendirecek.

TÜRKİYE İLK KEZ DACIA ÜRETECEK

Konuya ilişkin konuşan Renault Group Türkiye CEO Lionel Jaillet, “Yeni C segmenti modelimiz Dacia Striker’ın üretim yeri Bursa’daki Oyak Renault Fabrikası olacak. Bu projeyle birlikte Türkiye, Dacia markası için ilk kez bir modelin tek küresel üretim merkezi olacak. Bu model, Dacia’nın Türkiye’deki varlığını güçlendirerek markayı yalnızca ithalat yapan bir konumdan yerel üretim gerçekleştiren bir marka haline taşıyor” dedi.

3 GÖVDE TİPİ TEK BİR MODELDE

Dacia, station wagon’un dinamizmini, geniş bir hatchback’in pratikliğini ve bir SUV’un yerden yüksekliğini bir araya getiren yeni çoklu enerji seçenekli crossover modeli Striker ile C segmentine yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Ürün gamında hibrit versiyon, Hybrid 4x4 ve benzin/LPG seçenekleri yer alacak.