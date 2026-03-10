Altın fiyatları ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu’daki savaşın yakında sona erebileceğini işaret etmesinin ardından yükseldi.

Altının onsu yüzde 0,46 yükselişle 5 bin 168 dolara çıktı. Gram altın 7 bin 317'den, çeyrek altın 11 bin 960 TL’den, Cumhuriyet altını ise 47 bin 701 TL’den işlem görüyor. Gümüş de yüzde 2,9 artışla 89,49 dolara yükseldi.

Öte yandan Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması ve İran’ın enerji altyapısına yönelik füze saldırıları petrol fiyatlarının yükselmesine ve enflasyon endişelerinin artmasına yol açmıştı.

Petrol, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran savaşının yakında sona ereceğini söylemesinin ardından sert şekilde geriledi.Brent petrol pazartesi günü çoğu zaman 100 doların üzerinde işlem gördükten sonra yaklaşık 90 dolar seviyesine geriledi. Yatırımcılar Trump yönetiminin enerji piyasalarını sakinleştirmeye yönelik adımlarına temkinli yaklaşıyor.