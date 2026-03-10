Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Levent Özdilek, Bebek'te ayakkabılarını boyatırken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Her şey güzel gidiyor. Spor yapıyorum. Hep buralardayım bildiğiniz gibi sürekli karşılaşıyoruz. Bir müzikal yazıyorum. İsim veremem görüştüğüm kişiler var, yaza doğru zaten açıklayacağım" diye konuştu.

"HAZIRLIK OLMADAN YAPILANA KARŞIYIM"

Bazı oyuncuların şarkı söylemesi ve bazı şarkıcıların da oyunculuk yapmasıyla ilgili sorulara yanıt veren Levent Özdilek, şu ifadeleri kullandı: Hiçbir hazırlık olmadan yapılana karşıyım. Tabii bunun tersi de var. Şarkıcı olarak çıkan ve oyunculuk yapanlar da var. Bu er meydanı, kendisine güvenen çıkar yapar. Ben öyle, "Şarkıcı, oyunculuk yapamaz veya oyuncu şarkı söyleyemez" gibi bakmıyorum. Eğer kötüyse zaten devam edemez.

"SENARYOLAR DAHA ÇOK ERKEKLERE GÖRE YAZILIR"

Levent Özdilek'e meslektaşı Deniz Çakır'ın, "Sektörde kadınların raf ömrü var" açıklaması hatırlatıldı. Oyuncu, "Açıklamayı duymadım ama sizin söylediğiniz kadarıyla dünyada da bu var. Senaryolar da daha çok erkeklere göre yazılır. Bu kaçınılmaz bir şey" dedi.

Deniz Çakır, "Hayatta olduğu gibi dizilerde de kadınlara bir raf ömrü var gibi bakılıyor. Erkekler aynı kalırken, kadınlar güncelleniyor. Bu biraz haksızlık ama bu tabii ki yeni bir şey değil" demişti.