Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Levent Özdilek, Deniz Çakır'ın "Kadınların raf ömrü var" açıklamasına yanıt: Kaçınılmaz bir şey

        Levent Özdilek'ten, Deniz Çakır'ın sözlerine yanıt

        Oyuncu Levent Özdilek, meslektaşı Deniz Çakır'ın "Sektörde kadınların raf ömrü var" sözleriyle ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 09:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kaçınılmaz bir şey"

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Levent Özdilek, Bebek'te ayakkabılarını boyatırken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Her şey güzel gidiyor. Spor yapıyorum. Hep buralardayım bildiğiniz gibi sürekli karşılaşıyoruz. Bir müzikal yazıyorum. İsim veremem görüştüğüm kişiler var, yaza doğru zaten açıklayacağım" diye konuştu.

        "HAZIRLIK OLMADAN YAPILANA KARŞIYIM"

        Bazı oyuncuların şarkı söylemesi ve bazı şarkıcıların da oyunculuk yapmasıyla ilgili sorulara yanıt veren Levent Özdilek, şu ifadeleri kullandı: Hiçbir hazırlık olmadan yapılana karşıyım. Tabii bunun tersi de var. Şarkıcı olarak çıkan ve oyunculuk yapanlar da var. Bu er meydanı, kendisine güvenen çıkar yapar. Ben öyle, "Şarkıcı, oyunculuk yapamaz veya oyuncu şarkı söyleyemez" gibi bakmıyorum. Eğer kötüyse zaten devam edemez.

        REKLAM

        "SENARYOLAR DAHA ÇOK ERKEKLERE GÖRE YAZILIR"

        Levent Özdilek'e meslektaşı Deniz Çakır'ın, "Sektörde kadınların raf ömrü var" açıklaması hatırlatıldı. Oyuncu, "Açıklamayı duymadım ama sizin söylediğiniz kadarıyla dünyada da bu var. Senaryolar da daha çok erkeklere göre yazılır. Bu kaçınılmaz bir şey" dedi.

        Deniz Çakır, "Hayatta olduğu gibi dizilerde de kadınlara bir raf ömrü var gibi bakılıyor. Erkekler aynı kalırken, kadınlar güncelleniyor. Bu biraz haksızlık ama bu tabii ki yeni bir şey değil" demişti.

        "Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum"
        "Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum"
        "Bu haksızlık"
        "Bu haksızlık"
        ÖNERİLEN VİDEO

        İşçilerin çatıda tehlikeli çalışması kamerada

        Elazığ'da herhangi bir önlem almadan inşaat halindeki binanın çatısında çalışan işçiler, yürekleri ağızlara getirdi. (İHA)

        #Levent Özdilek
        #Deniz Çakır
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran'dan ABD'ye: "Müzakerenin masada olacağını sanmıyorum"
        İran'dan ABD'ye: "Müzakerenin masada olacağını sanmıyorum"
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Ücret tartışmasında taksiciyi katletti!
        Ücret tartışmasında taksiciyi katletti!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Ölümle boğuşan bebeğin parasını çaldı! Vicdansızlığın böylesi...
        Ölümle boğuşan bebeğin parasını çaldı! Vicdansızlığın böylesi...
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Aile katliamı yapan polis için karar!
        Aile katliamı yapan polis için karar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        'Kürk Mantolu Madonna' ünlülerin radarında
        'Kürk Mantolu Madonna' ünlülerin radarında
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi