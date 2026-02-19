Deniz Çakır: Kadınlara bir raf ömrü var gibi bakılıyor

Canlı
        Oyuncu Deniz Çakır, dizilerdeki partnerler arasındaki yaş farkıyla ilgili; "Hayatta olduğu gibi dizilerde de yaş farkı olabilir ama maalesef, kadınlara bir raf ömrü var gibi bakılıyor. Bu haksızlık" dedi

        Giriş: 19.02.2026 - 12:12 Güncelleme: 19.02.2026 - 12:12
        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Deniz Çakır, eşi Bilgehan Baykal ile birlikte İstanbul Modern Sanat Müzesi'ndeki bir sergi açılışına katıldı. Eserleri yakından inceleyen Çakır, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Deniz Çakır; "Resimle de ilgiliyim ama fotoğrafla da uğraşmıştım. Eşim bence şahane de bir ressam. Kendisi çok seviyor" dedi.

        Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 11 Şubat'ta geçirdiği kalp krizi nedeniyle 45 yaşında hayatını kaybetti.
        Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 11 Şubat'ta geçirdiği kalp krizi nedeniyle 45 yaşında hayatını kaybetti.

        Geçtiğimiz günlerde vefat eden yakın arkadaşı Kanbolat Görkem Aslan ile ilgili soru karşısında boğazı düğümlenen oyuncu; "İyi olmaya çalışıyorum. Hiçbir şey söyleyebilecek kadar iyileşmedim henüz" ifadelerini kullandı.

        Dizilerdeki partnerler arasındaki yaş farkına da değinen Deniz Çakır; "Şu an üstüne konuşulacak bir şey yok. Bu, hep vardı, yeni bir şey değil. Hayatta da insanlar kendilerinden yaş olarak büyük veya küçük partnerlerle karşılaşabiliyorlar. Dizi ve filmlerde de oluyor. 'Olmaz' diye de bir şey yok. Hayatta olduğu gibi dizilerde de olabilir ama maalesef, kadınlara bir raf ömrü var gibi bakılıyor. Erkekler aynı kalırken, kadınlar güncelleniyor. Bu biraz haksızlık ama bu tabii ki yeni bir şey değil" şeklinde konuştu.

        #Deniz Çakır
